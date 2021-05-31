"Вы чужого ребёнка забираете": Новое видео пролило свет на конфликт в Воронеже, где семейная пара напала на подростка во дворе
Прибывшие на место полицейские забрали лишь несовершеннолетнего парня, однако позднее его родители написали заявление на агрессоров.
Лайф узнал подробности конфликта между взрослыми и подростком в Воронеже. Видео © LIFE
Конфликт между семейной парой и подростком в одном из микрорайонов Воронежа начался после того, как мальчик, вместе с другими ребятами бегавший под брызгами воды, подбежал к взрослым, чтобы выслушать замечание. Судя по оказавшимся в распоряжении Лайфа кадрам, 41-летняя Наталья хлопнула подростка по козырьку кепки, а в ответ парень ударил её в район подбородка.
После этого в конфликт вступил 38-летний супруг Роман. Пьяный мужчина схватил мальчика за футболку и стал таскать его по двору. При этом на кадрах видно, что мальчика у взрослой пары пытаются отбить другие дети. Один из ребят требует отпустить подростка со словами "Вы чужого ребёнка забираете". В это время мужчина затаскивает мальчика в подъезд.
"Ещё и в подъезд ребёнка затащил, там мутузил, потом вышли, кинул его на лавку и сел на него. Когда я подошла, утверждал, что его жену шмарой назвали, вот он и кинулся", — сказала нам очевидица ссоры.
Позднее мальчик подтвердил полицейским, что оскорбил женщину, но более не матерился. В итоге правоохранители забрали лишь несовершеннолетнего, которого женщина обвинила в том, что он кидался на неё. Однако травматолог зафиксировал травмы мальчика, в том числе и сотрясение, и родители подали встречное заявление на взрослую пару, которая ещё и находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее Лайф рассказывал, что под Калининградом сын депутата жестоко избил лежащего без сознания подростка. При этом присутствовавшие школьники пытались остановить разъярённого парня, но их усилия были тщетны — молодой человек продолжал наносить удары кулаком и пинать ногами своего оппонента.
Комментариев: 0