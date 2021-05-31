Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Вы чужого ребёнка забираете": Новое видео пролило свет на конфликт в Воронеже, где семейная пара напала на подростка во дворе

Прибывшие на место полицейские забрали лишь несовершеннолетнего парня, однако позднее его родители написали заявление на агрессоров.

31 мая, 16:00

Лайф узнал подробности конфликта между взрослыми и подростком в Воронеже. Видео © LIFE

Конфликт между семейной парой и подростком в одном из микрорайонов Воронежа начался после того, как мальчик, вместе с другими ребятами бегавший под брызгами воды, подбежал к взрослым, чтобы выслушать замечание. Судя по оказавшимся в распоряжении Лайфа кадрам, 41-летняя Наталья хлопнула подростка по козырьку кепки, а в ответ парень ударил её в район подбородка.

После этого в конфликт вступил 38-летний супруг Роман. Пьяный мужчина схватил мальчика за футболку и стал таскать его по двору. При этом на кадрах видно, что мальчика у взрослой пары пытаются отбить другие дети. Один из ребят требует отпустить подростка со словами "Вы чужого ребёнка забираете". В это время мужчина затаскивает мальчика в подъезд.

"Ещё и в подъезд ребёнка затащил, там мутузил, потом вышли, кинул его на лавку и сел на него. Когда я подошла, утверждал, что его жену шмарой назвали, вот он и кинулся", — сказала нам очевидица ссоры.

Хотел попить воды: В Воронеже семейная пара оттаскала подростка по двору и порвала его футболку

Хотел попить воды: В Воронеже семейная пара оттаскала подростка по двору и порвала его футболку

Позднее мальчик подтвердил полицейским, что оскорбил женщину, но более не матерился. В итоге правоохранители забрали лишь несовершеннолетнего, которого женщина обвинила в том, что он кидался на неё. Однако травматолог зафиксировал травмы мальчика, в том числе и сотрясение, и родители подали встречное заявление на взрослую пару, которая ещё и находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Лайф рассказывал, что под Калининградом сын депутата жестоко избил лежащего без сознания подростка. При этом присутствовавшие школьники пытались остановить разъярённого парня, но их усилия были тщетны — молодой человек продолжал наносить удары кулаком и пинать ногами своего оппонента.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Хотел попить воды: В Воронеже семейная пара оттаскала подростка по двору и порвала его футболку

сегодня в 09:04

В Казани подросток обстрелял автомобиль такси и ранил водителя

вчера в 08:44

Впавший в кому после падения с электросамоката артист Мариинки пришёл в сознание

сегодня в 15:49
Life

Чехия призвала Россию не считать её недружественным государством

сегодня в 16:05

Россия увеличила квоту на ввоз помидоров из Турции до 300 тысяч тонн

сегодня в 15:53

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1