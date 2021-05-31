"Вы чужого ребёнка забираете": Новое видео пролило свет на конфликт в Воронеже, где семейная пара напала на подростка во дворе

Прибывшие на место полицейские забрали лишь несовершеннолетнего парня, однако позднее его родители написали заявление на агрессоров.