Под Калининградом сын местного депутата жестоко избил лежащего без сознания подростка. Видео © Телеграм-канал "Янтарный ДЛБ (Калининград)"

В Калининградской области правоохранители возбудили уголовное дело после жестокого избиения 14-летнего подростка в Черняховске. Как сообщает портал "Новый Калининград", потасовку устроил 17-летний сын депутата окружного совета.

Отмечается, что драка произошла ещё 22 мая. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что парень — тот самый наследник народного избранника — толкнул своего оппонента так, что тот при падении ударился головой об асфальт и потерял сознание. Далее подросток продолжал пинать ногами и бить кулаками лежащего школьника. При этом присутствовавшие ребята пытались остановить разъярённого сына депутата, но их усилия были тщетны — парень с особой жестокостью продолжал наносить удары.

"Он вообще лютый", "Он его убить может!", "Он в нокауте", "Он его головой об асфальт ударил", — комментируют авторы записи.

По предварительным данным, молодые люди, знакомые друг с другом по занятиям в спортивной секции, что-то не поделили, между ними произошёл конфликт, переросший в драку. На следующий день мать потерпевшего увидела на лице и теле сына побои и обратилась в полицию.