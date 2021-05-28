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"Он вообще лютый": Под Калининградом сын депутата жестоко избил лежащего без сознания подростка

При этом присутствовавшие школьники пытались остановить разъярённого парня, но их усилия были тщетны — молодой человек продолжал наносить удары кулаком и пинать ногами своего оппонента.

28 мая, 15:35

Под Калининградом сын местного депутата жестоко избил лежащего без сознания подростка. Видео © Телеграм-канал "Янтарный ДЛБ (Калининград)"

В Калининградской области правоохранители возбудили уголовное дело после жестокого избиения 14-летнего подростка в Черняховске. Как сообщает портал "Новый Калининград", потасовку устроил 17-летний сын депутата окружного совета.

Отмечается, что драка произошла ещё 22 мая. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что парень — тот самый наследник народного избранника — толкнул своего оппонента так, что тот при падении ударился головой об асфальт и потерял сознание. Далее подросток продолжал пинать ногами и бить кулаками лежащего школьника. При этом присутствовавшие ребята пытались остановить разъярённого сына депутата, но их усилия были тщетны — парень с особой жестокостью продолжал наносить удары.

"Он вообще лютый", "Он его убить может!", "Он в нокауте", "Он его головой об асфальт ударил", — комментируют авторы записи.

В Самаре парень избил 15-летнего подростка в лифте до перелома черепа за телефон

В Самаре парень избил 15-летнего подростка в лифте до перелома черепа за телефон

По предварительным данным, молодые люди, знакомые друг с другом по занятиям в спортивной секции, что-то не поделили, между ними произошёл конфликт, переросший в драку. На следующий день мать потерпевшего увидела на лице и теле сына побои и обратилась в полицию.

Ранее в Брянской области подростки жестоко избили сверстника за то, что тот якобы "трогал их девчонок". История взбудоражила всю городскую общественность, многие жители решили оказать как моральную, так и материальную помощь пострадавшему подростку.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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