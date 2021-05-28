"Становится всё теплее": Путин предложил Лукашенко искупаться в Чёрном море
В ответ белорусский лидер поблагодарил коллегу и сказал, что, вероятно, воспользуется таким заманчивым предложением, так как скоро наступят выходные.
Путин предложил Лукашенко искупаться в Чёрном море. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи предложил собеседнику искупаться в Чёрном море.
"Погода хорошая, как вы видите, море становится всё теплее и теплее. Можем искупаться. Думаю, что это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи", — сказал российский лидер.
В ответ Лукашенко поблагодарил Путина и сказал, что, вероятно, воспользуется таким заманчивым предложением, поскольку скоро наступят выходные.
Как уже писал Лайф, переговоры президентов проходят в сочинской резиденции российского лидера Бочаров Ручей. Отметим, что это уже третий визит белорусского лидера в Россию с начала 2021 года. Так, 22 февраля президенты встречались в Сочи, а 22 апреля — в Москве. В последний раз они обсуждали вопросы совместного реагирования на актуальные вызовы и угрозы, а также обменялись мнениями по международной тематике. Открывая переговоры, Путин заявил об эффективности процессов интеграции в Союзном государстве по линии спецслужб.
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