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"Это всё обман": Политолог призвал не доверять обещаниям Еврокомиссии о финансовой поддержке "демократической Белоруссии"

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила экс-кандидату в президенты Светлане Тихановской экономический план помощи республике на три миллиарда евро.

28 мая, 15:30
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Комментируя недавнее заявление представителя Еврокомиссии Аны Пизонеро о том, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской план поддержки "демократической Белоруссии" на три миллиарда евро, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с Лайфом призвал не верить обещаниям Брюсселя. По его словам, "они пообещают, но ничего не дадут".

"Хоть Тихановская и замужем, но всё равно она богатенькая невеста для Белоруссии и готова три миллиарда евро с собой принести, если что. Это всё обман. Как Украину обманывали, так и здесь тоже обманка. Они пообещают, но ничего не дадут", — сказал Жарихин.

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При этом политолог отметил, что без трёх миллиардов евро Тихановская "никому не нужна". По словам замдиректора Института стран СНГ, если бы экс-кандидату в президенты Белоруссии предложили эти деньги лично, то "она, возможно, активизировалась бы".

"А так она прекрасно понимает, что ей не быть президентом. Это всё просто игры", — подытожил Жарихин.

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Как ранее писал Лайф, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской "Экономический план для поддержки демократической Белоруссии" объёмом три миллиарда евро. По уточнению представителя комиссии Аны Пизонеро, председатель также написала письма другим оппозиционерам республики, в которых выразила своё уважение и восхищение ими.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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