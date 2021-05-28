"Это всё обман": Политолог призвал не доверять обещаниям Еврокомиссии о финансовой поддержке "демократической Белоруссии"
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила экс-кандидату в президенты Светлане Тихановской экономический план помощи республике на три миллиарда евро.
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Комментируя недавнее заявление представителя Еврокомиссии Аны Пизонеро о том, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской план поддержки "демократической Белоруссии" на три миллиарда евро, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с Лайфом призвал не верить обещаниям Брюсселя. По его словам, "они пообещают, но ничего не дадут".
"Хоть Тихановская и замужем, но всё равно она богатенькая невеста для Белоруссии и готова три миллиарда евро с собой принести, если что. Это всё обман. Как Украину обманывали, так и здесь тоже обманка. Они пообещают, но ничего не дадут", — сказал Жарихин.
При этом политолог отметил, что без трёх миллиардов евро Тихановская "никому не нужна". По словам замдиректора Института стран СНГ, если бы экс-кандидату в президенты Белоруссии предложили эти деньги лично, то "она, возможно, активизировалась бы".
"А так она прекрасно понимает, что ей не быть президентом. Это всё просто игры", — подытожил Жарихин.
Как ранее писал Лайф, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской "Экономический план для поддержки демократической Белоруссии" объёмом три миллиарда евро. По уточнению представителя комиссии Аны Пизонеро, председатель также написала письма другим оппозиционерам республики, в которых выразила своё уважение и восхищение ими.
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