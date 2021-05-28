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Путин обсудил с Совбезом России стратегию нацбезопасности

Глава государства отметил, что необходимо реагировать на новые угрозы, учитывая актуальную повестку дня.

28 мая, 14:10

Президент России Владимир Путин обсудил стратегию национальной безопасности с членами Совета безопасности РФ в ходе оперативного совещания. Оно было проведено по видео-конференц-связи, российский лидер сейчас находится в Сочи.

"В качестве основного вопроса у нас в повестке дня — стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Посмотрим, что в этой сфере нового, как и на что, каким образом нам нужно реагировать на угрозы, которые вокруг нашей страны складываются, имея в виду актуальную повестку дня", — отметил президент.

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Ранее Владимир Путин заявил о том, что существующие в мире риски, в том числе вблизи границы России, требуют постоянной и высокой боеготовности ВС страны. Глава государства пообещал поддержать развитие потенциала оборонных предприятий и ведущих конструкторских бюро, которые занимаются разработкой и производством перспективного вооружения и техники.


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В Генпрокуратуре признали киберпреступность угрозой нацбезопасности России

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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