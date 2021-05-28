Путин обсудил с Совбезом России стратегию нацбезопасности

Президент России Владимир Путин обсудил стратегию национальной безопасности с членами Совета безопасности РФ в ходе оперативного совещания. Оно было проведено по видео-конференц-связи, российский лидер сейчас находится в Сочи.

"В качестве основного вопроса у нас в повестке дня — стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Посмотрим, что в этой сфере нового, как и на что, каким образом нам нужно реагировать на угрозы, которые вокруг нашей страны складываются, имея в виду актуальную повестку дня", — отметил президент.