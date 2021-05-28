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Лучший бомбардир французского клуба заявил, что заинтересован перейти в "Зенит"

Правда, он не исключает варианта, при котором продолжит свои выступления в одном из местных клубов.

28 мая, 13:56
<p>Фото © Instagram/<strong style="font-weight: bold;"><a href="https://www.instagram.com/p/CN5zhGeBElN/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">labordegaetan</a></strong></p>

Фото © Instagram/labordegaetan

Лучший бомбардир французского "Монпелье" Гаэтан Лаборд считает привлекательной возможность перейти в петербургский "Зенит". Об этом он заявил в интервью L’Equipe.

"Зенит" — чемпион России и регулярно выступает в Лиге чемпионов. Это отличный клуб со стабильными результатами. Лига чемпионов, возможность завоёвывать титулы в каждом сезоне, у "Зенита" есть прекрасные аргументы", — отметил Лаборд.

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Правда, он не стал исключать и варианта, при котором продолжит выступать в одном из французских клубов. В частности, сам Лаборд упомянул "Ниццу" и "Ренн". Добавим, что в прошлом сезоне Лаборд провёл 38 матчей, в которых забил 16 мячей.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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