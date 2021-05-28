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Фанаты английских "Челси" и "Манчестер Сити" устроили погромы и беспорядки перед финалом Лиги чемпионов в городе Порту, который и примет решающую игру.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, болельщики для своих разбирательств не стеснялись использовать стулья и кресла местных баров, а иногда даже выходить на дорогу, чтобы подраться.

По информации местных СМИ, в стычках уже пострадало два человека. Полицейским пришлось открыть огонь резиновыми пулями для разгона фанатов.