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Не обошлось без стрельбы: Болельщики "Челси" и "Манчестер Сити" устроили погромы перед финалом ЛЧ

Решающая игра главного клубного турнира Старого Света пройдёт в Порту вечером 29 мая.

28 мая, 12:17

Видео © Соцсети

Фанаты английских "Челси" и "Манчестер Сити" устроили погромы и беспорядки перед финалом Лиги чемпионов в городе Порту, который и примет решающую игру.

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Судя по опубликованным в Сети кадрам, болельщики для своих разбирательств не стеснялись использовать стулья и кресла местных баров, а иногда даже выходить на дорогу, чтобы подраться.

По информации местных СМИ, в стычках уже пострадало два человека. Полицейским пришлось открыть огонь резиновыми пулями для разгона фанатов.

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Отметим, что финал Лиги чемпионов состоится на стадионе "Драгау" в Порту 29 мая. За право стать лучшей командой Европы сыграют английские "Челси" и "Манчестер Сити".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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