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"Ахмат" отстранил от тренировок трёх игроков после потасовки в матче с "Локомотивом"

Напомним, в результате инцидента травмы получили сразу два игрока "железнодорожников", а сама встреча завершилась разгромной победой москвичей.

28 мая, 09:03
<p>Фото © ФК "Ахмат"</p>

Фото © ФК "Ахмат"

Футбольный клуб "Ахмат" отстранил от тренировок трёх игроков, которые приняли участие в потасовке с футболистами "Локомотива" во время матча молодёжного первенства РПЛ. Заявление опубликовано на сайте грозненцев.

Там не было никакой драки: В "Ахмате" рассказали детали потасовки в матче против молодёжки "Локомотива"

Там не было никакой драки: В "Ахмате" рассказали детали потасовки в матче против молодёжки "Локомотива"

"Руководство футбольного клуба "Ахмат" приняло решение отстранить от тренировочного процесса футболистов Лечи Садулаева, Абдул-Малика Джакуева и Турпал-Али Ибишева после инцидента, случившегося в матче заключительного тура молодёжного первенства между командами "Ахмат" и "Локомотив", — говорится в сообщении.

Кроме того, указанные игроки пропустят первый сбор команды. В клубе уверены, что молодые игроки должны выбирать не такой путь для своей карьеры. При этом решение о том, когда футболисты смогут вернуться к тренировкам, будет принято непосредственно клубом.

Два футболиста "Локомотива" пострадали в потасовке с игроками "Ахмата"

Два футболиста "Локомотива" пострадали в потасовке с игроками "Ахмата"

Напомним, 27 мая футболисты молодёжных команд "Ахмата" и "Локомотива" устроили массовую потасовку прямо на поле. В результате пострадали два игрока московской команды.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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