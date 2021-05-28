"Ахмат" отстранил от тренировок трёх игроков после потасовки в матче с "Локомотивом"

Футбольный клуб "Ахмат" отстранил от тренировок трёх игроков, которые приняли участие в потасовке с футболистами "Локомотива" во время матча молодёжного первенства РПЛ. Заявление опубликовано на сайте грозненцев.

"Руководство футбольного клуба "Ахмат" приняло решение отстранить от тренировочного процесса футболистов Лечи Садулаева, Абдул-Малика Джакуева и Турпал-Али Ибишева после инцидента, случившегося в матче заключительного тура молодёжного первенства между командами "Ахмат" и "Локомотив", — говорится в сообщении.

Кроме того, указанные игроки пропустят первый сбор команды. В клубе уверены, что молодые игроки должны выбирать не такой путь для своей карьеры. При этом решение о том, когда футболисты смогут вернуться к тренировкам, будет принято непосредственно клубом.