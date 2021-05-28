"Ахмат" отстранил от тренировок трёх игроков после потасовки в матче с "Локомотивом"
Напомним, в результате инцидента травмы получили сразу два игрока "железнодорожников", а сама встреча завершилась разгромной победой москвичей.
Фото © ФК "Ахмат"
Футбольный клуб "Ахмат" отстранил от тренировок трёх игроков, которые приняли участие в потасовке с футболистами "Локомотива" во время матча молодёжного первенства РПЛ. Заявление опубликовано на сайте грозненцев.
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"Руководство футбольного клуба "Ахмат" приняло решение отстранить от тренировочного процесса футболистов Лечи Садулаева, Абдул-Малика Джакуева и Турпал-Али Ибишева после инцидента, случившегося в матче заключительного тура молодёжного первенства между командами "Ахмат" и "Локомотив", — говорится в сообщении.
Кроме того, указанные игроки пропустят первый сбор команды. В клубе уверены, что молодые игроки должны выбирать не такой путь для своей карьеры. При этом решение о том, когда футболисты смогут вернуться к тренировкам, будет принято непосредственно клубом.
Напомним, 27 мая футболисты молодёжных команд "Ахмата" и "Локомотива" устроили массовую потасовку прямо на поле. В результате пострадали два игрока московской команды.
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