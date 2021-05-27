Пресс-атташе грозненского "Ахмата" Казбек Хаджиев в беседе со "Спорт-Экспрессом" рассказал подробности массовой потасовки в матче молодёжного первенства РПЛ против "Локомотива". По его словам, судьи быстро разняли игроков, а сам инцидент длился несколько секунд.

"На 83-й минуте наш футболист Садулаев возмутился тем, что судья показал ему вторую жёлтую карточку, которая стала для него красной. Это вызвало небольшую потасовку на поле, потолкались ребята. Молодые, амбициозные, все хотят победить. Сам инцидент длился считаные секунды и был исчерпан. Судьи разняли игроков, три удаления, игра продолжилась", — отметил Хаджиев.

Он также прокомментировал информацию о том, что в ходе потасовки досталось и судье матча. По его словам, если подобное имело место быть, то разбираться в этом должен КДК РФС, куда будут направлены для этого видеозаписи с матча.

"Там не было такой драки, как её описывают. Такое в молодёжном первенстве бывает", — добавил Хаджиев.