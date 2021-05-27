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"Мы все тебя так ждали": У фигуристов Волосожар и Транькова родился сын

Это уже второй ребёнок в семье: в 2017 году на свет появилась дочь Анжелика.

27 мая, 12:32

Фото © Instagram / fire_bird

Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали во второй раз родителями. Как сообщила молодая мама в "Инстаграме", у них родился сын.

"Наша семья стала больше на 3 кг 950 г и выше на 55 см! Мой родной, мы все тебя так ждали. Спасибо любимому Максиму Транькову и клинике, что было так комфортно, спокойно и не страшно! Ощущение, что хочется обнять весь мир! Устали, но счастливы", — написала Волосожар.

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При этом младенца она раскрывать не стала. Добавим, что для пары это уже второй ребёнок: в 2017 году у Волосожар и Транькова родилась дочь Анжелика.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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