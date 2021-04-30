"Делимся нашей радостью": Авербух и Арзамасова сообщили, что ждут ребёнка
Напомним, официально поженились они в конце прошлого года, а о романе стало известно за несколько месяцев до этого.
Скриншот © Instagram / averbukhofficial
Экс-фигурист и хореограф Илья Авербух и его супруга — звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова — сообщили своим подписчикам в "Инстаграме", что ждут ребёнка.
В ролике, который они выложили в Сеть, молодожёны желают всем хорошего дня и хороших новостей, а Авербух, который в один момент появляется в кадре, нежно обнимает Арзамасову в области живота.
"Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали "разоблачать" бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга!" — говорится в подписи к опубликованному видео.
В комментариях подписчики и друзья пары активно поздравляют Авербуха и Арзамасову.
"Ну наконец-то! Илья, очень рада за вас! Поздравляю", — написала Татьяна Навка.
"Ну какие клёвые! Дай Бог вам здоровья и счастья", — написала другая подписчица.
Напомним, Илья Авербух и Лиза Арзамасова расписались в конце прошлого года, а об их романе стало известно за несколько месяцев до этого.
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