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"Делимся нашей радостью": Авербух и Арзамасова сообщили, что ждут ребёнка

Напомним, официально поженились они в конце прошлого года, а о романе стало известно за несколько месяцев до этого.

30 апреля 2021, 08:29
<p>Скриншот © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/COSCAv2IoTv/?igshid=s5zd4rxrrhqh" target="_blank" rel="noopener noreferrer">averbukhofficial</a></p>

Скриншот © Instagram / averbukhofficial

Экс-фигурист и хореограф Илья Авербух и его супруга — звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова — сообщили своим подписчикам в "Инстаграме", что ждут ребёнка.

В ролике, который они выложили в Сеть, молодожёны желают всем хорошего дня и хороших новостей, а Авербух, который в один момент появляется в кадре, нежно обнимает Арзамасову в области живота.

"Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали "разоблачать" бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга!" говорится в подписи к опубликованному видео.

В комментариях подписчики и друзья пары активно поздравляют Авербуха и Арзамасову.

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"Ну наконец-то! Илья, очень рада за вас! Поздравляю", — написала Татьяна Навка.

"Ну какие клёвые! Дай Бог вам здоровья и счастья", — написала другая подписчица.

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Напомним, Илья Авербух и Лиза Арзамасова расписались в конце прошлого года, а об их романе стало известно за несколько месяцев до этого.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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