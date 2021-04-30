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Стало известно имя нового главного тренера хоккейного "Спартака"

49-летний специалист Борис Миронов теперь будет стоять у руля московской команды.

30 апреля 2021, 08:18

ХК "Спартак" объявил о назначении Бориса Миронова главным тренером команды. Трудовое соглашение заключено на два сезона. Ранее эту должность занимал Олег Знарок.

Борис Миронов — победитель молодёжного ЧМ, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр. 11 сезонов выступал в НХЛ. В качестве тренера работал в "Нефтехимике", "Звезде", "Красной Армии" (МХЛ).

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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