Хинкали из соперников: два грузинских бойца в шаге от титула в UFC

Возглавит турнир претендентский поединок в полутяжёлом весе между Домиником Рейесом и Иржи Прохазкой. Экс-претендент на пояс чемпиона UFC провёл в 2020 году два боя, показав стопроцентный отрицательный результат. Обидчиками Разрушителя стали тогдашний чемпион Джон Джонс и ныне действующий обладатель пояса Ян Блахович. Но если во встрече с поляком всё было предельно ясно: Ян нокаутировал американца во втором раунде, то в поединке с Джонсом Доминик вправе считать себя ограбленным.

Именно после боя с Рейесом Джон решил сменить весовую категорию, опасаясь, как считают фанаты ММА, незамедлительного реванша с претендентом… Два фиаско пандемического года прервали победную серию 31-летнего калифорнийца из 12 боёв. В это воскресенье Разрушитель попытается вновь почувствовать вкус победы, войдя в октагон с топовым Иржи Прохазкой.

В UFC чех провёл пока один поединок, нокаутировав Волкана Оздемира. Всего же винстрик Иржи составляет 11 боёв, и именно этот фактор позволил ему буквально с первого же выступления ворваться в титульную гонку. Для Рейеса бой с чехом станет определяющим: в случае поражения он останется в памяти фанатов Халифом на час, победа же позволит ему провести титульный рематч с Блаховичем. Однако пройти это испытание Разрушителю будет крайне сложно. 26 из 27 своих побед Иржи одержал досрочно, 24 из которых нокаутом.

В ко-мейн-ивенте грузинская надежда в лице Гиги Чикадзе постарается сделать ещё один огромный шаг к бою за пояс.

Ниндзя стал одним из открытий прошлого года, одержав четыре победы кряду. Всего же рекорд тбилисца в UFC составляет 5-0. Соперником Гиги станет суровый ветеран клетки Каб Свонсон. 37-летний Киллер повидал на своём пути практически всё, и победа над ним дорогого стоит. Для Чикадзе это сумасшедший шанс сорвать джекпот и вбить своё имя в категорию элитарных бойцов полулёгкого веса.

На шоу выступит ещё один топовый представитель Грузии — Мераб Двалишвили.

30-летний боец также идёт на победной серии из пяти поединков. В своём предыдущем выступлении Машина превзошёл по очкам Джона Додсона, открыто заявив о своих титульных амбициях. Но заявлял он о них в период, когда поясом владел Пётр Ян. После того как титул перешёл Алджамейну Стерлингу, близкому другу Двалишвили, грузин о поединке с товарищем, естественно, не помышляет… В начале февраля Мераб стал настоящим ньюсмейкером, умудрившись не заметить на одном из водоёмов Нью-Йорка слой льда и решив, что грех не окунуться. Боец буквально рыбкой нырнул в замёрзшую прорубь, ожидаемо разбив себе лоб. На этом приключения грузина в США не закончились. Двалишвили решил взять реванш у водоёма, вернувшись уже в шлеме и с перчатками. На этот раз ему удалось его разбить. В смысле лёд, не лоб…

Соперником Мераба в клетке станет Коди Стаманн. Американский боец проиграл в предыдущем бою Джимми Ривере. В резюме бойца значится поединок с действующим чемпионом Алджамейном Стерлингом, который одолел его болевым приёмом.

Поклонники молдавских ММА увидят в деле главную звезду из этого государства — Иона Куцелабу.

Халк вернётся в октагон после двух разгромных поражений в поединках с Магомедом Анкалаевым. К счастью для него, соперником на этот раз станет не дагестанец, а Дастин Джейкоби. Изначально противником Куцелабы должен был стать более рейтинговый Девин Кларк, но этот бой не состоится. На замену Девину выйдет побивший в своем предыдущем бою Максима Гришина Джейкоби, и для молдаванина это лучший вариант. Как ни крути, но в случае третьего подряд поражения над Ионом нависнет угроза увольнения…

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