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Экс-игрока "Реала" приговорили к условному сроку за детское порно

Он передал трём женщинам 30 фотоснимков с эксплуатацией маленьких девочек.

29 апреля 2021, 19:13
<p>Фото © Wikipedia</p>

Фото © Wikipedia

К десяти месяцам лишения свободы условно приговорили бывшего защитника сборной Германии 40-летнего Кристофа Метцельдера. Он распространял данные, в которых была детская порнография. Такое решение принял участковый суд Дюссельдорфа.

Приговор пока не вступил в силу. Как установила прокуратура, Метцельдер передал трём женщинам почти 30 фотоснимков с изображениями сексуальной эксплуатации девочек до десяти лет.

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Экс-игрок "Реала" признался в хранении и распространении детского порно

Напомним, поводом для расследования против Метцельдера стало заявление его девушки. В 2019 году он отправил ей 15 фотографий с детской порнографией.

Кристоф Метцельдер защищал цвета "Реала" с 2007 по 2010 год и в его составе стал чемпионом Испании. Также в составе "Боруссии" он выиграл чемпионат Германии и дошёл до финала Кубка УЕФА. За национальную команду Метцельдер сыграл 47 матчей, выиграл серебро чемпионата мира 2002 года, бронзу мундиаля-2006 и серебро на чемпионате Европы в 2008 году.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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