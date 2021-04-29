Экс-игрока "Реала" приговорили к условному сроку за детское порно
Он передал трём женщинам 30 фотоснимков с эксплуатацией маленьких девочек.
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К десяти месяцам лишения свободы условно приговорили бывшего защитника сборной Германии 40-летнего Кристофа Метцельдера. Он распространял данные, в которых была детская порнография. Такое решение принял участковый суд Дюссельдорфа.
Приговор пока не вступил в силу. Как установила прокуратура, Метцельдер передал трём женщинам почти 30 фотоснимков с изображениями сексуальной эксплуатации девочек до десяти лет.
Напомним, поводом для расследования против Метцельдера стало заявление его девушки. В 2019 году он отправил ей 15 фотографий с детской порнографией.
Кристоф Метцельдер защищал цвета "Реала" с 2007 по 2010 год и в его составе стал чемпионом Испании. Также в составе "Боруссии" он выиграл чемпионат Германии и дошёл до финала Кубка УЕФА. За национальную команду Метцельдер сыграл 47 матчей, выиграл серебро чемпионата мира 2002 года, бронзу мундиаля-2006 и серебро на чемпионате Европы в 2008 году.
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