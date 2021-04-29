Минпромторг предложил направить налоги от сверхдоходов металлургов на госстроительство

Минпромторг предлагает направить налоги от сверхдоходов металлургов на социально значимые направления, в том числе госстроительство. Об этом ТАСС сообщил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

"Минпромторг России отмечает, что в I и II кварталах 2021 года предприятиями ассоциации "Русская сталь" в связи с ростом цен на отпускаемую продукцию и образованием сверхдоходов уже на сегодняшний день уплачено в бюджет дополнительно около 100 млрд рублей налогов по сравнению с уровнем платежей в начале 2020 года. Учитывая столь значимый рост налоговых платежей, возможно, было бы целесообразным рассмотреть вопрос перераспределения этих средств в бюджете на социально значимые направления, в том числе в целях субсидирования государственного строительства", — объяснил Евтухов.

Замглавы министерства считает, что, учитывая столь значимый рост платежей, возможно рассмотреть вопрос перераспределения средств в бюджете на социально значимые направления.

Евтухов добавил, что государство будет внимательно отслеживать то, как именно металлурги будут тратить свои сверхдоходы. В приоритете развитие отрасли и модернизация отечественных предприятий.

Напомним, ранее в Минпромторге предложили перечислять сверхдоходы от продажи металла в бюджет. В ведомстве считают, что это поможет стабилизировать цены на металлопродукцию.

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