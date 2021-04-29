Минпромторг предложил направить налоги от сверхдоходов металлургов на госстроительство
Государство намерено внимательно отслеживать, как именно промышленники будут тратить эти средства.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Минпромторг предлагает направить налоги от сверхдоходов металлургов на социально значимые направления, в том числе госстроительство. Об этом ТАСС сообщил замглавы ведомства Виктор Евтухов.
"Минпромторг России отмечает, что в I и II кварталах 2021 года предприятиями ассоциации "Русская сталь" в связи с ростом цен на отпускаемую продукцию и образованием сверхдоходов уже на сегодняшний день уплачено в бюджет дополнительно около 100 млрд рублей налогов по сравнению с уровнем платежей в начале 2020 года. Учитывая столь значимый рост налоговых платежей, возможно, было бы целесообразным рассмотреть вопрос перераспределения этих средств в бюджете на социально значимые направления, в том числе в целях субсидирования государственного строительства", — объяснил Евтухов.
Замглавы министерства считает, что, учитывая столь значимый рост платежей, возможно рассмотреть вопрос перераспределения средств в бюджете на социально значимые направления.
Наличные под контролем: какие расчёты вызывают подозрение налоговой и почему бумажных денег станет меньше
Евтухов добавил, что государство будет внимательно отслеживать то, как именно металлурги будут тратить свои сверхдоходы. В приоритете развитие отрасли и модернизация отечественных предприятий.
Напомним, ранее в Минпромторге предложили перечислять сверхдоходы от продажи металла в бюджет. В ведомстве считают, что это поможет стабилизировать цены на металлопродукцию.
Выбор редакции
Путин поздравил российских металлургов с их профессиональным праздником
Инвестор рассказал, какие активы могут принести тысячи процентов прибыли
В "Газпроме" сообщили об изменении стратегии компании
"Барселона" проиграла "Гранаде" и упустила шанс выйти на первое место в Ла Лиге
На Евровидение пустят зрителей
Комментариев: 0