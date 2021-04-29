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Граждане из 80 стран подали заявки на участие в треке "Международный" конкурса "Лидеры России"

По числу регистраций лидируют Казахстан, Белоруссия, Украина, Киргизия, Латвия, Туркмения, Узбекистан, Армения, Германия и Таджикистан.

29 апреля 2021, 18:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Заявку на участие в треке "Международный", который пройдёт в рамках конкурса управленцев "Лидеры России", подали граждане из 80 стран. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Конкурсанты трека "Международный" будут проходить тесты интеллектуальных способностей и управленческого потенциала, а также тестирование на знание истории, культуры, географии, экономики и права России. Участники, которые покажут лучшие результаты, попадут в очный финал трека. Он должен состояться в Москве в конце августа — начале сентября", — добавила дипломат.

Дан старт международному треку конкурса "Лидеры России"

Дан старт международному треку конкурса "Лидеры России"

Она также отметила, что больше всего заявок пришло от граждан Казахстана, Белоруссии, Украины, Киргизии, Латвии, Туркмении, Узбекистана, Армении, Германии и Таджикистана.

Конкурс "Лидеры России" — флагманский проект платформы "Россия — страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи в октябре 2017-го по инициативе президента РФ.

12 проектов победили в конкурсе для школьников и студентов "Мой первый бизнес"

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Ранее стало известно, что заявку на участие в конкурсе подало 140 тысяч человек. Отмечается, что больше всего участников зарегистрировалось на трек "Бизнес и промышленность".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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