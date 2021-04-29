Граждане из 80 стран подали заявки на участие в треке "Международный" конкурса "Лидеры России"
По числу регистраций лидируют Казахстан, Белоруссия, Украина, Киргизия, Латвия, Туркмения, Узбекистан, Армения, Германия и Таджикистан.
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Заявку на участие в треке "Международный", который пройдёт в рамках конкурса управленцев "Лидеры России", подали граждане из 80 стран. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Конкурсанты трека "Международный" будут проходить тесты интеллектуальных способностей и управленческого потенциала, а также тестирование на знание истории, культуры, географии, экономики и права России. Участники, которые покажут лучшие результаты, попадут в очный финал трека. Он должен состояться в Москве в конце августа — начале сентября", — добавила дипломат.
Она также отметила, что больше всего заявок пришло от граждан Казахстана, Белоруссии, Украины, Киргизии, Латвии, Туркмении, Узбекистана, Армении, Германии и Таджикистана.
Конкурс "Лидеры России" — флагманский проект платформы "Россия — страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи в октябре 2017-го по инициативе президента РФ.
Ранее стало известно, что заявку на участие в конкурсе подало 140 тысяч человек. Отмечается, что больше всего участников зарегистрировалось на трек "Бизнес и промышленность".
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