Дан старт международному треку конкурса "Лидеры России"

Регистрация участников на международный трек уже открыта на сайте лидерыроссии.рф. Она продлится с 14 по 26 апреля 2021 года включительно. Как отметил Кириенко, победители направления смогут претендовать на российское гражданство в упрощённом режиме.

"Это не отменяет остальные призы, это добавочная вещь, потому что всё, что положено россиянам, побеждающим в этом конкурсе, — один миллион рублей, наставники, возможность получить повышение квалификации и образование уровня MBA практически в любом лучшем российском вузе — это сохраняется", — сказал он, добавив, что участвовать в международном треке смогут лица в возрасте до 55 лет, не имеющие российского гражданства, с управленческим опытом не менее двух лет.