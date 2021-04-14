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Дан старт международному треку конкурса "Лидеры России"

Заявки будут принимать до 26 апреля, победители смогут претендовать на российское гражданство в упрощённом режиме.

14 апреля 2021, 20:33
<p>Фото © <a href="https://pravdaurfo.ru/news/181913-na-lidery-rossii-zayavilos-2-tysyachi-tyumenskih" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pravdaurfo.ru</a></p>

Фото © pravdaurfo.ru

Дан старт международному треку конкурса "Лидеры России". Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Регистрация участников на международный трек уже открыта на сайте лидерыроссии.рф. Она продлится с 14 по 26 апреля 2021 года включительно. Как отметил Кириенко, победители направления смогут претендовать на российское гражданство в упрощённом режиме.

"Это не отменяет остальные призы, это добавочная вещь, потому что всё, что положено россиянам, побеждающим в этом конкурсе, — один миллион рублей, наставники, возможность получить повышение квалификации и образование уровня MBA практически в любом лучшем российском вузе — это сохраняется", — сказал он, добавив, что участвовать в международном треке смогут лица в возрасте до 55 лет, не имеющие российского гражданства, с управленческим опытом не менее двух лет.

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Ранее стало известно, что в рамках четвёртого конкурса "Лидеры России" стартовала регистрация на единственный конкурсный трек, где не требуется управленческий опыт. Цель трека под названием "Студенты" — выявить наиболее перспективные молодые кадры с управленческим потенциалом. Заявочная кампания также завершится 26 апреля в 23:59 по московскому времени.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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