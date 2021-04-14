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Глава Госдепа заявил, что Байден предложил Путину встретиться "в ближайшие недели"

Прежде в Белом доме говорили о куда более долгих сроках подготовки переговоров — о нескольких месяцах.

14 апреля 2021, 20:11
<p>Фото © ТАСС / KENZO TRIBOUILLARD / POOL</p>

Фото © ТАСС / KENZO TRIBOUILLARD / POOL

Президент США Джо Байден предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в ближайшие недели". Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе. Он ещё раз отметил, что США предпочли бы "стабильные и предсказуемые отношения" с РФ. А это "требует открытых линий коммуникации", чтобы говорить о взглядах, политике, "возражениях против действий России".

"Это важно, чтобы избегать просчётов. Это вы и видели вчера, когда президент Байден снял трубку, позвонил президенту Путину и предложил встретиться в предстоящие недели", — сказал Блинкен.

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Ранее сообщалось, что президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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