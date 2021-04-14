Глава Госдепа заявил, что Байден предложил Путину встретиться "в ближайшие недели"

Президент США Джо Байден предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в ближайшие недели". Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе. Он ещё раз отметил, что США предпочли бы "стабильные и предсказуемые отношения" с РФ. А это "требует открытых линий коммуникации", чтобы говорить о взглядах, политике, "возражениях против действий России".