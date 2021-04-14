Песков оценил, как новые санкции США могут сказаться на подготовке встречи Путина и Байдена

Если власти США введут новые антироссийские санкции, это не будет соответствовать словам американского лидера Джо Байдена о необходимости выстраивать стабильные отношения с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля в эфире Первого канала ответил на вопрос о проработке встречи лидеров России и Штатов.

"Никто спешить не будет. Важно, чтобы подобные инициативы и слова о необходимости диалога коррелировали с реальными делами", — отметил Песков.

Представитель Кремля заметил, что предложение главы Белого дома провести переговоры на высшем уровне — это новая инициатива. Отвечая на вопрос, продолжится ли проработка встречи, если Вашингтон примет новые санкции против Москвы, Песков заявил, что "тогда в меньшей степени слова будут коррелироваться с делом".

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