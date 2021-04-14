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Песков оценил, как новые санкции США могут сказаться на подготовке встречи Путина и Байдена

В Кремле также подчеркнули, что предложение главы Белого дома провести переговоры на высшем уровне — это новая инициатива.

14 апреля 2021, 19:46
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Если власти США введут новые антироссийские санкции, это не будет соответствовать словам американского лидера Джо Байдена о необходимости выстраивать стабильные отношения с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля в эфире Первого канала ответил на вопрос о проработке встречи лидеров России и Штатов.

"Никто спешить не будет. Важно, чтобы подобные инициативы и слова о необходимости диалога коррелировали с реальными делами", — отметил Песков.

В Кремле назвали тон разговора Путина и Байдена деловым, а беседу — продолжительной

В Кремле назвали тон разговора Путина и Байдена деловым, а беседу — продолжительной

Представитель Кремля заметил, что предложение главы Белого дома провести переговоры на высшем уровне — это новая инициатива. Отвечая на вопрос, продолжится ли проработка встречи, если Вашингтон примет новые санкции против Москвы, Песков заявил, что "тогда в меньшей степени слова будут коррелироваться с делом".

Ранее сообщалось, что президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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