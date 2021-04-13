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В Белом доме заявили, что встреча Путина и Байдена может состояться летом

Свою помощь в организации саммита уже предложила Австрия. В Вене отметили, что всегда готовы предоставить площадку для подобного мероприятия.

13 апреля 2021, 19:10
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Российская и американская стороны находятся в самом начале организации новой встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Пока ещё отсутствует конкретный план действий. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

"Наша цель — иметь такие отношения с Россией, которые являются предсказуемыми и стабильными. И для проведения переговоров или диалога на этот счёт должны быть разработаны планы. Это, конечно, был первый разговор по этому поводу на таком уровне", — объяснила Псаки.

По её словам, цель саммита — быть честными и откровенными в ходе обсуждения тех сфер, где возможны расхождения во мнениях и имеется обеспокоенность сторон. Также подобное мероприятие позволит работать в тех областях, где есть общие интересы. Псаки добавила, что, как только будут проработаны конкретные детали саммита, они сразу станут известны общественности. Но предварительно личная встреча Путина и Байдена может состояться летом 2021 года.

Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома добавила, что США продолжат оказывать давление на Россию.

"Мы продолжим сотрудничать с нашими союзниками, продолжим оказывать давление и призывать Россию к тому, что нам кажется правильным", — заявила Псаки.

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Конкретное место для проведения саммита тоже не было озвучено. Однако в МИД Австрии уже заявили, что там всегда готовы предоставить площадку для встречи лидеров России и США.

"Решение о том, проводить ли такой саммит, когда и где, остаётся за обеими странами. Австрия, конечно, всегда будет в распоряжении участников переговоров на высоком уровне всех видов", — сказала представитель внешнеполитического ведомства Австрии в разговоре с ТАСС.

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Напомним, в ходе беседы американский лидер предложил российскому коллеге в ближайшее время провести встречу на территории одной из третьих стран. Также стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов. Кроме того, Байден подчеркнул приверженность Вашингтона суверенитету и территориальной целостности Украины.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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