Ростуризм выпустил инструкцию для собравшихся в Турцию и Танзанию

Тем, кто уже находится на отдыхе, посоветовали не волноваться — обратный рейс состоится.

В связи с приостановкой с 15 апреля авиарейсов в Турцию и Танзанию Ростуризм выпустил инструкцию для тех, кто уже купил путёвки на середину месяца и теперь не знает, как ему быть.

Первым делом похлопотать придётся тем, чей вылет запланирован на 13-е и 14-е число, так как отмена рейсов в эти дни не является страховым случаем. Таким туристам следует связаться с турагентом и обсудить возможные варианты переноса или отмены поездки. Если же вы путешествуете самостоятельно, то переговоры стоит вести с авиакомпанией.

"Если вы уже находитесь на отдыхе в Турции или Танзании. Продолжайте отдых — обратный рейс должен состояться в даты, на которые были куплены билеты. Самостоятельным туристам советуем следить за новостями авиакомпании, у которой вы купили билет", — говорится в инструкции Ростуризма.