Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Ростуризм выпустил инструкцию для собравшихся в Турцию и Танзанию

Тем, кто уже находится на отдыхе, посоветовали не волноваться — обратный рейс состоится.

13 апреля 2021, 18:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В связи с приостановкой с 15 апреля авиарейсов в Турцию и Танзанию Ростуризм выпустил инструкцию для тех, кто уже купил путёвки на середину месяца и теперь не знает, как ему быть.

Первым делом похлопотать придётся тем, чей вылет запланирован на 13-е и 14-е число, так как отмена рейсов в эти дни не является страховым случаем. Таким туристам следует связаться с турагентом и обсудить возможные варианты переноса или отмены поездки. Если же вы путешествуете самостоятельно, то переговоры стоит вести с авиакомпанией.

Испорченный отдых: как вернуть деньги за сгоревшие путёвки — инструкция

Испорченный отдых: как вернуть деньги за сгоревшие путёвки — инструкция

"Если вы уже находитесь на отдыхе в Турции или Танзании. Продолжайте отдых — обратный рейс должен состояться в даты, на которые были куплены билеты. Самостоятельным туристам советуем следить за новостями авиакомпании, у которой вы купили билет", — говорится в инструкции Ростуризма.

Аналогичные советы распространяются и на тех, кто решил вернуться раньше. Кроме того, купившим путёвку в Турцию или Танзанию на период с 15 апреля до 1 июня стоит обсудить с турагентом три вопроса: возможность смены направления отдыха на те же даты, перенос поездки на более поздние даты и отмену тура.

Российским туристам назвали страну, которая может заменить Турцию

Российским туристам назвали страну, которая может заменить Турцию

Напомним, из-за коронавируса с 15 апреля Россия ограничивает авиасообщение с Турцией — традиционно самым популярным направлением у россиян. На данный момент общая стоимость купленных туров на курорты этой страны превышает 30 миллиардов рублей. Кроме того, закроют рейсы и в Танзанию.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Россияне за четыре дня приобрели туров с кешбэком на миллиард рублей

22 марта, 13:52

Испорченный отдых: как вернуть деньги за сгоревшие путёвки — инструкция

сегодня в 11:40

Биолог предупредил, что радиоактивные воды с "Фукусимы-1" могут дойти до России

сегодня в 17:58

"Я ваш четвёртый братик": Гоша Куценко произнёс трогательную речь на прощании с Эмилем Верником

сегодня в 19:38

Парень утонул в пруду на северо-востоке Москвы, бросившись на помощь щенку — видео

сегодня в 19:29

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1