Ростуризм выпустил инструкцию для собравшихся в Турцию и Танзанию
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Тем, кто уже находится на отдыхе, посоветовали не волноваться — обратный рейс состоится.
В связи с приостановкой с 15 апреля авиарейсов в Турцию и Танзанию Ростуризм выпустил инструкцию для тех, кто уже купил путёвки на середину месяца и теперь не знает, как ему быть.
Первым делом похлопотать придётся тем, чей вылет запланирован на 13-е и 14-е число, так как отмена рейсов в эти дни не является страховым случаем. Таким туристам следует связаться с турагентом и обсудить возможные варианты переноса или отмены поездки. Если же вы путешествуете самостоятельно, то переговоры стоит вести с авиакомпанией.
"Если вы уже находитесь на отдыхе в Турции или Танзании. Продолжайте отдых — обратный рейс должен состояться в даты, на которые были куплены билеты. Самостоятельным туристам советуем следить за новостями авиакомпании, у которой вы купили билет", — говорится в инструкции Ростуризма.
Аналогичные советы распространяются и на тех, кто решил вернуться раньше. Кроме того, купившим путёвку в Турцию или Танзанию на период с 15 апреля до 1 июня стоит обсудить с турагентом три вопроса: возможность смены направления отдыха на те же даты, перенос поездки на более поздние даты и отмену тура.
Напомним, из-за коронавируса с 15 апреля Россия ограничивает авиасообщение с Турцией — традиционно самым популярным направлением у россиян. На данный момент общая стоимость купленных туров на курорты этой страны превышает 30 миллиардов рублей. Кроме того, закроют рейсы и в Танзанию.