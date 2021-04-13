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В Москве арестовали владельца группы в WhatsApp за вовлечение восьмерых детей в съёмки порно

Извращенец находил жертв в социальной сети Likee. Затем он втирался к детям в доверие, предлагал делать интимные снимки и выкладывать их в группу в мессенджере, где на фото смотрели другие участники.

13 апреля 2021, 18:23

Фото © Pixabay

Полицейские в Москве вычислили и задержали 44-летнего безработного мужчину по подозрению в изготовлении детского порно. Для этого он использовал современные мессенджеры и социальные сети, выходил на связь с несовершеннолетними девочками и пытался заполучить от них материалы интимного содержания, сообщает источник Лайфа.

Подозреваемый выбирал всегда одну и ту же схему действий. Своих жертв он находил в социальной сети Likee. Затем он втирался к ним в доверие, предлагал делать интимные снимки и выкладывать их в группу в мессенджере WhatsApp, где на фото смотрели другие участники.

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По данным источника Лайфа, первый эпизод произошёл ещё в 2009 году, основной же период деятельности извращенца пришёлся на 2019 год. От его действий в общей сложности пострадало восемь девочек, не достигших 14-летнего возраста. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела по статье об использовании несовершеннолетнего в изготовлении порнографических материалов или предметов.

Ранее Лайф рассказывал, что в Махачкале задержали парикмахера-педофила. От действий 47-летнего мужчины пострадали двое мальчиков восьми и девяти лет.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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