Биолог предупредил, что радиоактивные воды с "Фукусимы-1" могут дойти до России

Нельзя полностью очистить воду, идущую от японской атомной электростанции "Фукусима-1", поскольку в её составе содержится тритий — радиоактивный изотоп водорода. Об этом в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал советник по науке, директор Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичёва ДВО РАН, доктор биологических наук Владимир Раков.

"Более миллиона тонн у них накопилось воды, якобы условно очищенной от радиоактивных отходов. Но полностью очистить всё никогда нельзя. Там, как я понял, основным элементом радиоактивным является тяжёлый водород тритий. Он есть в природе в крайне низких концентрациях. То, что они сливают, это повлияет на биоту морскую, начиная от фитопланктона и заканчивая рыбами, морскими млекопитающими и даже птицами", — объяснил Раков.

Слив воды может попасть на берега Курильских островов. Но это зависит от того, где будут организовывать утилизацию.

"Течения таковы, что там если напротив Фукусимы, скорее всего, то в северо-восточном направлении понесёт эти воды. Если севернее, то не исключено, что может и в Охотское море попасть. Также могут задеть Курильские острова. Если южнее, то пострадают больше корейцы и сами японцы, потому что омывает это течение японские острова", — отметил Раков.

Эксперт рассказал об активном мониторинге ситуации институтом РАН. В случае если Япония не пересмотрит свои взгляды на данную проблему и нарушит Конвенцию о предотвращении загрязнения Мирового океана 1972 года, то придётся усилить наблюдение за регионом. В частности, нужно будет увеличить частоту отбора проб воды.

Напомним, ранее Кабинет министров Японии принял решение через два года начать сбрасывать очищенную от радиоактивных веществ воду с атомной электростанции "Фукусима-1" в Тихий океан.

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