Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию в Крыму и на границе России и Украины

Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его финским коллегой Саули Ниинистё. Стороны обсудили ситуацию в Крыму и на российско-украинской границе. Об этом сообщили в канцелярии финского лидера.

"Ниинистё выразил серьёзную озабоченность эскалацией ситуации из-за передвижения войск и указал на необходимость диалога и действий по снижению напряжённости", — говорится в сообщении канцелярии.

Также Путин проинформировал Ниинистё о своём разговоре с Джо Байденом, в котором глава Белого дома предложил российскому коллеге встретиться на нейтральной территории.

Отмечается, что разговор президентов РФ и Финляндии был очень длительным. Кремль пока не комментировал беседу.

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