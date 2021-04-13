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Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию в Крыму и на границе России и Украины

Российский лидер проинформировал финского коллегу о своём разговоре с Джо Байденом, в котором глава Белого дома предложил встречу на нейтральной территории.

13 апреля 2021, 17:40
<p>Фото © ТАСС / Дружинин Алексей / ZUMA</p>

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей / ZUMA

Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его финским коллегой Саули Ниинистё. Стороны обсудили ситуацию в Крыму и на российско-украинской границе. Об этом сообщили в канцелярии финского лидера.

"Ниинистё выразил серьёзную озабоченность эскалацией ситуации из-за передвижения войск и указал на необходимость диалога и действий по снижению напряжённости", — говорится в сообщении канцелярии.

Также Путин проинформировал Ниинистё о своём разговоре с Джо Байденом, в котором глава Белого дома предложил российскому коллеге встретиться на нейтральной территории.

Рубль резко пошёл в рост после разговора Путина и Байдена

Рубль резко пошёл в рост после разговора Путина и Байдена

Отмечается, что разговор президентов РФ и Финляндии был очень длительным. Кремль пока не комментировал беседу.

Напомним, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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