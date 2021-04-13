"Яндекс" не согласился с обвинениями ФАС и заявил, что будет отстаивать свою позицию
Тем временем акции IT-гиганта упали на 7,1% и достигли низшего значения с прошлого октября.
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"Яндекс" заявил, что не согласен с обвинениями Федеральной антимонопольной службы в ограничении конкуренции. Компания намерена отстаивать свою позицию.
"Обогащённые ответы на поиске — это мировая практика. Все поисковики дают расширенные ответы пользователям", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы "Яндекса".
Там добавили, что более 30 тысяч компаний бесплатно используют технологию обогащённых ответов "Яндекса".
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Тем временем акции IT-гиганта пошли вниз на фоне новостей о возбуждённом деле. Падение составило 7,1% — до 4510, как свидетельствуют торги на Московской бирже. Это минимум с октября прошлого года.
Напомним, ранее ФАС завела дело на "Яндекс" за дискриминацию других поисковиков. Если факт применения нечестных приёмов подтвердится, то компании грозит оборотный штраф от суммы выручки.
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