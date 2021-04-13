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"Яндекс" не согласился с обвинениями ФАС и заявил, что будет отстаивать свою позицию

Тем временем акции IT-гиганта упали на 7,1% и достигли низшего значения с прошлого октября.

13 апреля 2021, 17:33
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

"Яндекс" заявил, что не согласен с обвинениями Федеральной антимонопольной службы в ограничении конкуренции. Компания намерена отстаивать свою позицию.

"Обогащённые ответы на поиске — это мировая практика. Все поисковики дают расширенные ответы пользователям", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы "Яндекса".

Там добавили, что более 30 тысяч компаний бесплатно используют технологию обогащённых ответов "Яндекса".

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Тем временем акции IT-гиганта пошли вниз на фоне новостей о возбуждённом деле. Падение составило 7,1% — до 4510, как свидетельствуют торги на Московской бирже. Это минимум с октября прошлого года.

Напомним, ранее ФАС завела дело на "Яндекс" за дискриминацию других поисковиков. Если факт применения нечестных приёмов подтвердится, то компании грозит оборотный штраф от суммы выручки.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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