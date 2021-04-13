США выведут войска из Афганистана до 11 сентября

До 1 мая начнётся вывод оставшихся в Афганистане американских войск. Завершится он до 11 сентября. Такое решение принял президент США Джо Байден, пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

При этом в Вашингтоне допускают, что войска будут выведены гораздо раньше крайней даты. Также отмечается, что США предупредили движение "Талибан"* о том, что атака на американские войска во время их вывода приведёт к серьёзным ответным мерам.

"Мы не прекратим следить за угрозой терроризма и продолжим работать над тем, чтобы не допустить, чтобы Афганистан стал площадкой, с которой террористы могут готовить атаки против США", — добавил чиновник Белого дома.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон прислушивается к партнёрам по НАТО в вопросе вывода войск из Афганистана. При этом Байден прежде выражал сомнения в том, что вывод удастся осуществить.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.

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