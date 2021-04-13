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Женская сборная России по футболу вышла на Евро-2022

Турнир состоится с 6 по 31 июля следующего года в Англии.

13 апреля 2021, 16:35
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Женская сборная России по футболу сумела пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2022 года. По сумме двух матчей наши соотечественницы были сильнее команды Португалии.

Первая игра, которая прошла несколькими днями ранее, завершилась победой россиянок — 1:0. Во второй встрече на московском стадионе "Сапсан-арена" соперницы друг другу голов не забили, что и позволило команде Юрия Красножана добиться желаемого выхода в финальную часть турнира.

Капитаном сборной России на Евро-2020 будет Артём Дзюба

Капитаном сборной России на Евро-2020 будет Артём Дзюба

Добавим, что чемпионат Европы 2022 года пройдёт в Англии с 6 по 31 июля. Участие в нём примут 16 команд.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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