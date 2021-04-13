Скандал в РПЛ: "Локомотив" может получить техническое поражение в матче со "Спартаком" из-за начальника команды

Российский футбол продолжает радовать своими феерическими скандалами. Казалось, дерби "Локомотива" и "Спартака" отгремело, одни набрали три очка, другие пообещали пожаловаться на судейство. Видели такое очень много раз — ничего нового. Благо, ещё с чемпионата никто не пошёл сниматься. Но не тут-то было. Красно-белые выпустили вроде бы обычный послематчевый ролик, в котором показали всё, что осталось за кадром. И началось.

На авансцену вышел начальник команды "Локомотив" Станислав Сухина. В прошлом именитый арбитр, как показывает видео, решил перед матчем вспомнить былое и зашёл в судейскую. Да и что тут такого, спросит далёкий от футбола читатель. Однако регламент это строго запрещает: до, во время и после матча заходить в комнату судей представителям команд нельзя. Сухина явно не мог не знать этого.

Более того, именно он уже на этом попадался в самом начале сезона — в матче против "Ахмата". Тогда Сухина решил после игры устроить разнос Игорю Панину. В тот раз начальника команды железнодорожников оштрафовали на 200 тысяч рублей и дисквалифицировали на четыре матча, а "Локо" обязали провести одну игру на нейтральном поле, но условно — с испытательным сроком до конца текущего сезона.

Тогда, можно сказать, красно-зелёные легко отделались. Но теперь всё очень серьёзно. Моментально отреагировали в "Спартаке" и направили в РФС обращение по данному факту. В союзе его приняли к рассмотрению и молчать также не стали.

— Если это (появление Сухины в судейской комнате. — Прим. ред.) зафиксировано, то, безусловно, это будет рассмотрено. По регламенту, который я ввёл, никто не имеет права ни до, ни во время, ни после игры входить в судейскую комнату. Если это есть хоть на какой-то камере, то это будет иметь оценку, — заявил РИА "Новости" председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.

В "Спартаке" попросили привлечь "Локомотив" к ответственности по пунктам 118 и 119 дисциплинарного регламента РФС. Один из них подразумевает техническое поражение для команды, чей представитель появился в судейской "с целью манипулирования результатом матча". Что удивительно, после матча ни Левников, ни инспектор встречи не оставили каких-либо соответствующих записей в протоколе.

Зачем Сухина шёл на такое нарушение — непонятно. По одной из версий, в судейскую он зашёл, чтобы просто занести протокол. Может быть такое? Вполне. Однако с учётом всех событий матча и целого ряда спорных моментов в это верится с трудом. Доказать же, что в закрытом помещении начальник команды пытался воздействовать на судей, очень сложно.

Теперь поклонникам двух команд придётся ждать до 16 апреля. Тогда и состоится заседание по "делу Сухины". К этому времени он вернётся из командировки, а "Спартак" подготовит дополнительные материалы. Кроме того, свои рапорты напишут и все судьи этого поединка.

Кстати об арбитрах. В ЭСК РФС признали все действия Кирилла Левникова верными. Это значит, что целая уйма моментов, в которых арбитр принял спорные, по версии "Спартака", решения, были рассмотрены верно. Если пытаться включить какую-то логику и подумать за господ из футбольного союза, то, скорее всего, будет признано, что Сухина на Левникова никак не воздействовал. Ведь все решения верные (смотрим на строчки выше). Но зачем тогда начальник железнодорожников заходил в судейскую? По старой привычке со всеми поздороваться? За протоколами? Или же, как писал Василий Уткин в своём телеграм-канале, получать презент от отца Кирилла Левникова — Николая, в прошлом тоже очень известного арбитра?

Лишиться очков, кстати, мог и "Спартак" — из-за расистских выкриков с трибун в адрес вратаря "Локо" Гильерме. Но обошлось без этого. КДК принял решение оштрафовать красно-белых на 500 тысяч рублей и домашний матч без зрителей условно с испытательным сроком до конца следующего сезона. А вот для кипера "Локомотива" этот эпизод закончился совсем неприятно: он пропустит ближайшие два матча чемпионата из-за своих провокационных жестов в адрес трибун.

Похоже, что этот матч будет очень долго окутан тайнами и мраком. Но грустно не от этого, а лишь от того, что за чередой всех этих событий на второй план ушла действительно яркая игра. И от того же Гильерме, который провоцировал или же оказался просто жертвой болельщиков, и от Фёдора Смолова, и от целого ряда игроков "Спартака", которые не забили в сумасшедше большом количестве моментов. Нам нужны такие дерби, судя по тому, что было на поле, но совсем не нужны такие скандалы. Жаль, что пока это лишь мечты об идиллии.

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