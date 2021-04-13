"Динамо" объявило о назначении Кудашова главным тренером
Контракт подписан на год, а по окончании будущего сезона может быть продлён на такой же срок.
Фото © Сергей Савостьянов / ТАСС
Московский клуб "Динамо", выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), определился с главным тренером на сезон 2021/22. Руководить бело-голубыми будет 49-летний специалист Алексей Кудашов. Контракт подписан на год по схеме "1+1" и по окончании сезона стороны смогут автоматически его продлить на такой же срок.
⚡ Алексей Кудашов назначен главным тренером московского «Динамо»!— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) April 13, 2021
Подробнее: https://t.co/F4TRdsMxpU pic.twitter.com/Luvar3TwZN
Будучи игроком, Кудашов провёл за динамовцев 341 матч, забросил 63 шайбы и отдал 97 результативных передач. Также в составе "Динамо" он стал обладателем Кубка Гагарина сезона 2011/12. В роли главного клубного тренера Кудашов успел поработать в "Атланте", "Локомотиве" и СКА.
Напомним, "Динамо" под руководством Владимира Крикунова в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина не сумело пройти дальше второго раунда, уступив в четвертьфинальной серии СКА с общим счётом 1–4.
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