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"Динамо" объявило о назначении Кудашова главным тренером

Контракт подписан на год, а по окончании будущего сезона может быть продлён на такой же срок.

13 апреля 2021, 10:31

Фото © Сергей Савостьянов / ТАСС

Московский клуб "Динамо", выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), определился с главным тренером на сезон 2021/22. Руководить бело-голубыми будет 49-летний специалист Алексей Кудашов. Контракт подписан на год по схеме "1+1" и по окончании сезона стороны смогут автоматически его продлить на такой же срок.

Будучи игроком, Кудашов провёл за динамовцев 341 матч, забросил 63 шайбы и отдал 97 результативных передач. Также в составе "Динамо" он стал обладателем Кубка Гагарина сезона 2011/12. В роли главного клубного тренера Кудашов успел поработать в "Атланте", "Локомотиве" и СКА.

Напомним, "Динамо" под руководством Владимира Крикунова в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина не сумело пройти дальше второго раунда, уступив в четвертьфинальной серии СКА с общим счётом 1–4.

Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

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