"Динамо" объявило о назначении Кудашова главным тренером

Московский клуб "Динамо", выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), определился с главным тренером на сезон 2021/22. Руководить бело-голубыми будет 49-летний специалист Алексей Кудашов. Контракт подписан на год по схеме "1+1" и по окончании сезона стороны смогут автоматически его продлить на такой же срок.

⚡ Алексей Кудашов назначен главным тренером московского «Динамо»!



Подробнее: https://t.co/F4TRdsMxpU pic.twitter.com/Luvar3TwZN — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) April 13, 2021

Будучи игроком, Кудашов провёл за динамовцев 341 матч, забросил 63 шайбы и отдал 97 результативных передач. Также в составе "Динамо" он стал обладателем Кубка Гагарина сезона 2011/12. В роли главного клубного тренера Кудашов успел поработать в "Атланте", "Локомотиве" и СКА.

Напомним, "Динамо" под руководством Владимира Крикунова в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина не сумело пройти дальше второго раунда, уступив в четвертьфинальной серии СКА с общим счётом 1–4.

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