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"Потеря для всего нашего спорта": Умер бывший главный врач сборной России по футболу Александр Ярдошвили

Он проработал в футболе более 40 лет, а в разное время трудился в одесском "Черноморце", московском ЦСКА и других командах.

13 апреля 2021, 08:21
<p>Фото © ФК "Динамо"</p>

Фото © ФК "Динамо"

Главный врач московского "Динамо" и экс-главврач сборной России по футболу Александр Ярдошвили умер на 67-м году. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

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В футболе он проработал более 40 лет, а в разное время трудился в московских ЦСКА и "Локомотиве", а также одесском "Черноморце". Являлся заслуженным врачом России и главой профсоюза футбольных врачей РФС.

"Трудно говорить. Мы в воскресенье на матче с ним виделись, общались... Сейчас главное — оказать всю необходимую помощь семье Александра Эдуардовича, моральную поддержку в том числе. Человек был замечательный и специалист уникальный. Это потеря для всего нашего спорта, не только для "Динамо", — заявил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

Соболезнования выразили Российский футбольный союз и Российская премьер-лига.

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин назвал Ярдошвили профессионалом в высшей степени, другом и товарищем.

"Он очень хорошо знал своё дело, искренне служил своему любимому футболу. Во всех командах, в которых он работал, он добивался очень больших успехов, везде становился чемпионом. Это большая потеря для нас! Таких профессионалов остались единицы", заявил Сёмин в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Дата и место его похорон будут названы позже.

Лайф приносит соболезнования всем родным и близким Александра Эдуардовича!

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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