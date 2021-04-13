"Потеря для всего нашего спорта": Умер бывший главный врач сборной России по футболу Александр Ярдошвили
Он проработал в футболе более 40 лет, а в разное время трудился в одесском "Черноморце", московском ЦСКА и других командах.
Фото © ФК "Динамо"
Главный врач московского "Динамо" и экс-главврач сборной России по футболу Александр Ярдошвили умер на 67-м году. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.
В футболе он проработал более 40 лет, а в разное время трудился в московских ЦСКА и "Локомотиве", а также одесском "Черноморце". Являлся заслуженным врачом России и главой профсоюза футбольных врачей РФС.
"Трудно говорить. Мы в воскресенье на матче с ним виделись, общались... Сейчас главное — оказать всю необходимую помощь семье Александра Эдуардовича, моральную поддержку в том числе. Человек был замечательный и специалист уникальный. Это потеря для всего нашего спорта, не только для "Динамо", — заявил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.
Соболезнования выразили Российский футбольный союз и Российская премьер-лига.
Утром 13 апреля умер заслуженный врач России Александр Ярдошвили. Один из лучших спортивных докторов страны работал в ЦСКА, «Локомотиве» и сборной России. А в последнее время трудился в московском «Динамо». Выражаем соболезнования родным и близким Александра Эдуардовича.— РФС (@rfsruofficial) April 13, 2021
13 апреля в возрасте 66 лет скончался главный врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили. Александр Эдуардович на протяжении многих лет работал в «Локомотиве», ЦСКА и в сборной России.— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 13, 2021
РПЛ выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Александра Эдуардовича. pic.twitter.com/tiEfPJuqpC
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин назвал Ярдошвили профессионалом в высшей степени, другом и товарищем.
"Он очень хорошо знал своё дело, искренне служил своему любимому футболу. Во всех командах, в которых он работал, он добивался очень больших успехов, везде становился чемпионом. Это большая потеря для нас! Таких профессионалов остались единицы", — заявил Сёмин в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Дата и место его похорон будут названы позже.
Лайф приносит соболезнования всем родным и близким Александра Эдуардовича!
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