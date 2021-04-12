Аршавин назвал своей мечтой назначение на пост спортивного директора "Зенита"

"Это всё слухи. Когда будет решение, тогда и будет. Оно может быть как в мою пользу, так и в пользу другого кандидата. Быть спортивным директором — это одна из тех вещей, о которых я задумывался и мечтал. Здесь вопрос готовности, её надо правильно оценить. Я не знаю, будет ли сделано мне предложение", — заявил Аршавин в эфире телеканала "Санкт-Петербург".