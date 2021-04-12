Аршавин назвал своей мечтой назначение на пост спортивного директора "Зенита"
Эту должность с июля 2018-го по апрель 2021-го занимал испанец Хавьер Рибалта.
Фото © ТАСС / Бухарев Олег
Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал информацию о своём возможном назначении на пост спортивного директора петербургского клуба. Он признался, что не отказался бы от такой должности.
"Это всё слухи. Когда будет решение, тогда и будет. Оно может быть как в мою пользу, так и в пользу другого кандидата. Быть спортивным директором — это одна из тех вещей, о которых я задумывался и мечтал. Здесь вопрос готовности, её надо правильно оценить. Я не знаю, будет ли сделано мне предложение", — заявил Аршавин в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Должность спортивного директора "Зенита" с июля 2018-го по апрель 2021-го занимал испанец Хавьер Рибалта. После отставки специалиста одним из вероятных кандидатов на пост был назван директор клубного департамента развития молодёжного футбола Андрей Аршавин.
Ранее Лайф писал о том, что Аршавин сравнил ситуацию в "Краснодаре" со старой разваленной телегой.
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