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Аршавин назвал своей мечтой назначение на пост спортивного директора "Зенита"

Эту должность с июля 2018-го по апрель 2021-го занимал испанец Хавьер Рибалта.

12 апреля 2021, 21:00
<p>Фото © ТАСС / Бухарев Олег</p>

Фото © ТАСС / Бухарев Олег

Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал информацию о своём возможном назначении на пост спортивного директора петербургского клуба. Он признался, что не отказался бы от такой должности.

"Это всё слухи. Когда будет решение, тогда и будет. Оно может быть как в мою пользу, так и в пользу другого кандидата. Быть спортивным директором — это одна из тех вещей, о которых я задумывался и мечтал. Здесь вопрос готовности, её надо правильно оценить. Я не знаю, будет ли сделано мне предложение", — заявил Аршавин в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Должность спортивного директора "Зенита" с июля 2018-го по апрель 2021-го занимал испанец Хавьер Рибалта. После отставки специалиста одним из вероятных кандидатов на пост был назван директор клубного департамента развития молодёжного футбола Андрей Аршавин.

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Ранее Лайф писал о том, что Аршавин сравнил ситуацию в "Краснодаре" со старой разваленной телегой.

Авторы
Юлия Коновалова

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