"Безмозглая деревенщина": Макгрегор отменил бой с Пуарье после ссоры из-за денег

Ирландский боец Конор Макгрегор отменил бой с американцем Дастином Пуарье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 264, который был запланирован на 10 июля текущего года. Таким образом он ответил на упрёки американца в обмане и уклонении от пожертвования в его благотворительный фонд, куда ирландец пообещал перевести полмиллиона долларов.

"Ты просто прирождённая безмозглая деревенщина. 500 тысяч долларов без планов. Держись крепче, дурачина. Ты понятия не имеешь, как обращаться с деньгами. И, кстати, наш бой отменяется. Я подерусь с кем-то другим", — написал Макгрегор в "Твиттере".

Боец напомнил, что его команда внимательно следит за тем, чтобы каждое пожертвование пошло на правильные цели, и заявил, что его щедрость всем известна. Он пригрозил Пуарье расплатой за попытку опорочить его имя.

"Окей", — ответил соперник в комментариях, сопроводив это гифкой нокаута Макгрегора в реванше.

Напомним, впервые бойцы сошлись в 2014 году, тогда победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Макгрегор. При этом во втором поединке (в январе 2021-го) Пуарье взял реванш, победив после технического нокаута во втором раунде. Ранее сообщалось, что Пуарье подписал контракт на данный бой, а с Макгрегором была достигнута устная договорённость. 3 апреля ирландец подтвердил сообщения о предстоящем поединке.

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