Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в школе в Теннесси

Несколько человек пострадали в результате стрельбы в одной из школ города Ноксвилл в американском штате Теннесси. Местная полиция сообщила, что среди раненых — один офицер.

Причины произошедшего не приводятся. Кто открыл стрельбу и удалось ли его задержать, не сообщается. К месту ЧП прибыли несколько экипажей полиции. По факту случившегося проводится расследование.

А ранее в Гонолулу военный моряк забаррикадировался в отеле The Kahala Hotel & Resort и открыл огонь по охране. В заточении, которое он устроил сам себе в комнате на четвёртом этаже гостиницы, мужчина провёл десять часов, а затем покончил с собой.

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