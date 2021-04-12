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Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в школе в Теннесси

Кто открыл огонь и удалось ли его задержать, не сообщается.

12 апреля 2021, 20:25
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Knoxville_PD" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Knoxville Police TN</a></p>

Фото © Twitter / Knoxville Police TN

Несколько человек пострадали в результате стрельбы в одной из школ города Ноксвилл в американском штате Теннесси. Местная полиция сообщила, что среди раненых — один офицер.

Причины произошедшего не приводятся. Кто открыл стрельбу и удалось ли его задержать, не сообщается. К месту ЧП прибыли несколько экипажей полиции. По факту случившегося проводится расследование.

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А ранее в Гонолулу военный моряк забаррикадировался в отеле The Kahala Hotel & Resort и открыл огонь по охране. В заточении, которое он устроил сам себе в комнате на четвёртом этаже гостиницы, мужчина провёл десять часов, а затем покончил с собой.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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