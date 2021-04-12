Неизвестный открыл стрельбу у больницы в Париже
По предварительным данным, стрелок скрылся с места происшествия.
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🇫🇷 [ALERTE INFO] Coups de feu près de l'#hôpital Henry Dunant : la femme gravement blessée serait une agent de sécurité. Un homme a été tué dans cette #fusillade dans le 16e arrondissement rue #MichelAnge. Le tireur est en fuite à scooter. (BFM) #Paris pic.twitter.com/O4YNR9vYFP— La Plume Libre (@LPLdirect) April 12, 2021
Неизвестный открыл стрельбу у больницы в Париже. В результате два человека — мужчина и женщина — получили ранения, один из пострадавших позже погиб. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на источник в полиции.
По данным телеканала, стрелок скрылся с места происшествия.
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