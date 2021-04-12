Неизвестный открыл стрельбу у больницы в Париже. В результате два человека — мужчина и женщина — получили ранения, один из пострадавших позже погиб. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на источник в полиции.

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А ранее в Гонолулу военный моряк забаррикадировался в отеле The Kahala Hotel & Resort и открыл огонь по охране. В заточении, которое он устроил сам себе в комнате на четвёртом этаже гостиницы, мужчина провёл десять часов, а затем покончил с собой.