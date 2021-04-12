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Неизвестный открыл стрельбу у больницы в Париже

По предварительным данным, стрелок скрылся с места происшествия.

12 апреля 2021, 12:24
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Неизвестный открыл стрельбу у больницы в Париже. В результате два человека — мужчина и женщина — получили ранения, один из пострадавших позже погиб. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на источник в полиции.

По данным телеканала, стрелок скрылся с места происшествия.

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А ранее в Гонолулу военный моряк забаррикадировался в отеле The Kahala Hotel & Resort и открыл огонь по охране. В заточении, которое он устроил сам себе в комнате на четвёртом этаже гостиницы, мужчина провёл десять часов, а затем покончил с собой.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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