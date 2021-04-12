Лавров предостерёг Турцию и другие страны от подпитки милитаристских настроений Украины

Россия предостерегает Турцию и другие страны мира от подпитки милитаристских настроений властей Украины и рекомендует им проанализировать воинствующую политику Киева. Так министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал на пресс-конференции информацию о продаже Турцией ударных беспилотников Украине.

"Я сразу скажу, что мы всем ответственным странам, с которыми общаемся, — Турция одна из них — настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения", — заявил глава МИД.