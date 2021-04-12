Лавров предостерёг Турцию и другие страны от подпитки милитаристских настроений Украины
Данное заявление министр сделал в связи с появившейся информацией о продаже Анкарой Киеву ударных беспилотников.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Россия предостерегает Турцию и другие страны мира от подпитки милитаристских настроений властей Украины и рекомендует им проанализировать воинствующую политику Киева. Так министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал на пресс-конференции информацию о продаже Турцией ударных беспилотников Украине.
"Я сразу скажу, что мы всем ответственным странам, с которыми общаемся, — Турция одна из них — настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения", — заявил глава МИД.
Напомним, ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего поддержал стремление Незалежной попасть в НАТО. Также Эрдоган заявил о принципиальном решении Турции не признавать "аннексию Крыма" и пообещал оказывать всяческую помощь Киеву. На полуострове ответили на это фразой "бойтесь данайцев, дары приносящих". А в Госдуме посоветовали Эрдогану поумерить пыл и не заглядываться на территории России.
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