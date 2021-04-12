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На разведённом Дворцовом мосту в Петербурге "взлетел" знаменитый "Восток-1" и проявился портрет Гагарина

Акция "Поющие мосты" и лазерное шоу стали подарком для всех петербуржцев и гостей Северной столицы к 60-летию со дня первого полёта в космос.

12 апреля 2021, 11:52

Фото © "Петербургский дневник" / Дмитрий Фуфаев

Невероятно красивой акцией отметили День космонавтики в Санкт-Петербурге. Минувшей ночью жители и гости Северной столицы могли наблюдать за разводом Дворцового моста под музыку Андрея Петрова для фильма "Укрощение огня", посвящённого конструктору Сергею Королёву, сообщает газета "Петербургский дневник".

  • Фото © "Петербургский дневник" / Дмитрий Фуфаев
    Фото © "Петербургский дневник" / Дмитрий Фуфаев
  • Фото © "Петербургский дневник" / Дмитрий Фуфаев
    Фото © "Петербургский дневник" / Дмитрий Фуфаев

Фото © "Петербургский дневник" / Дмитрий Фуфаев

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Затем на пролёте моста появилась лазерная проекция, созданная петербургскими художниками и дизайнерами этой газеты. Она рассказала о легендарном полёте Юрия Гагарина. Зрители увидели лазерный "Восток-1" — первый космический аппарат, поднявший человека на околоземную орбиту, и портрет самого космонавта, подписанный его знаменитой фразой "Поехали".

Акция состоялась в рамках проекта "Поющие мосты", который проходит с 2016 года. В прошлом сезоне Дворцовый мост разводили под симфонический вальс из фильма "Берегись автомобиля" Андрея Петрова, "Гимн великому городу" Рейнгольда Глиэра и песни группы "Кино".

Три месяца работы и 24 тысячи спичек: в кузбасской колонии ко Дню космонавта создали необычный портрет Гагарина

Три месяца работы и 24 тысячи спичек: в кузбасской колонии ко Дню космонавта создали необычный портрет Гагарина

Ранее компания Google в День космонавтики опубликовала послание, предназначенное специально для первого космонавта Земли Юрия Гагарина. В нём учёные, блогеры, популяризаторы науки, студенты и астронавты рассказывают о том, чего за 60 лет добилась космическая отрасль. Вместе с тем генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил соотечественников с 60-летием первого в истории полёта человека в космос и анонсировал важные изменения в отрасли. Также поздравления с этой знаменательной датой с орбиты передал экипаж МКС.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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