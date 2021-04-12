На разведённом Дворцовом мосту в Петербурге "взлетел" знаменитый "Восток-1" и проявился портрет Гагарина

Невероятно красивой акцией отметили День космонавтики в Санкт-Петербурге. Минувшей ночью жители и гости Северной столицы могли наблюдать за разводом Дворцового моста под музыку Андрея Петрова для фильма "Укрощение огня", посвящённого конструктору Сергею Королёву, сообщает газета "Петербургский дневник".





Затем на пролёте моста появилась лазерная проекция, созданная петербургскими художниками и дизайнерами этой газеты. Она рассказала о легендарном полёте Юрия Гагарина. Зрители увидели лазерный "Восток-1" — первый космический аппарат, поднявший человека на околоземную орбиту, и портрет самого космонавта, подписанный его знаменитой фразой "Поехали".

Акция состоялась в рамках проекта "Поющие мосты", который проходит с 2016 года. В прошлом сезоне Дворцовый мост разводили под симфонический вальс из фильма "Берегись автомобиля" Андрея Петрова, "Гимн великому городу" Рейнгольда Глиэра и песни группы "Кино".

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