На разведённом Дворцовом мосту в Петербурге "взлетел" знаменитый "Восток-1" и проявился портрет Гагарина
Акция "Поющие мосты" и лазерное шоу стали подарком для всех петербуржцев и гостей Северной столицы к 60-летию со дня первого полёта в космос.
Фото © "Петербургский дневник" / Дмитрий Фуфаев
Невероятно красивой акцией отметили День космонавтики в Санкт-Петербурге. Минувшей ночью жители и гости Северной столицы могли наблюдать за разводом Дворцового моста под музыку Андрея Петрова для фильма "Укрощение огня", посвящённого конструктору Сергею Королёву, сообщает газета "Петербургский дневник".
Затем на пролёте моста появилась лазерная проекция, созданная петербургскими художниками и дизайнерами этой газеты. Она рассказала о легендарном полёте Юрия Гагарина. Зрители увидели лазерный "Восток-1" — первый космический аппарат, поднявший человека на околоземную орбиту, и портрет самого космонавта, подписанный его знаменитой фразой "Поехали".
Акция состоялась в рамках проекта "Поющие мосты", который проходит с 2016 года. В прошлом сезоне Дворцовый мост разводили под симфонический вальс из фильма "Берегись автомобиля" Андрея Петрова, "Гимн великому городу" Рейнгольда Глиэра и песни группы "Кино".
Три месяца работы и 24 тысячи спичек: в кузбасской колонии ко Дню космонавта создали необычный портрет Гагарина
Ранее компания Google в День космонавтики опубликовала послание, предназначенное специально для первого космонавта Земли Юрия Гагарина. В нём учёные, блогеры, популяризаторы науки, студенты и астронавты рассказывают о том, чего за 60 лет добилась космическая отрасль. Вместе с тем генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил соотечественников с 60-летием первого в истории полёта человека в космос и анонсировал важные изменения в отрасли. Также поздравления с этой знаменательной датой с орбиты передал экипаж МКС.
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