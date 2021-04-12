Россиянам объяснили, когда покупка квартир под сдачу станет выгодной

Сдавать квартиры в аренду снова станет выгодно к сентябрю 2021 года. Такой прогноз в беседе с Ura.ru озвучил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Он отметил, что спрос на аренду жилья вырастает по мере восстановления экономики: чем больше ковидных ограничений снимается, тем быстрее рыночные процессы возвращаются к нормальной жизни.

"Сейчас ситуация такая, что квартиры выросли в цене по продаже, а аренда не выросла. Но, я думаю, она изменится к сентябрю. Сейчас все выйдут с пандемии, начнут приезжать, границы откроют, студентов выпустят из онлайн-обучения в офлайн, и всё выровняется", — полагает эксперт.

Между тем взрывной рост цен на недвижимость спровоцировал новую волну квартирных махинаций. Лайф выяснил, какие проблемы возникают при сделках купли-продажи, а также как защитить свои права и деньги.

Напомним, что на прошлой неделе президент Владимир Путин обратил внимание на существенное подорожание жилья в стране. Глава государства согласился, что прежде всего необходимо создание дополнительного предложения на рынке жилищного строительства. Но также поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) изучить эту ситуацию и "посмотреть, что там происходит".



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