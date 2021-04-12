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Россиянам объяснили, когда покупка квартир под сдачу станет выгодной

По мнению экспертов, спрос на аренду жилья вырастет по мере восстановления экономики после пандемии: нужно, чтобы открылись границы, возобновились деловые поездки и очный режим работы и обучения.

12 апреля 2021, 12:14

Фото © Агентство "Москва"

Сдавать квартиры в аренду снова станет выгодно к сентябрю 2021 года. Такой прогноз в беседе с Ura.ru озвучил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Он отметил, что спрос на аренду жилья вырастает по мере восстановления экономики: чем больше ковидных ограничений снимается, тем быстрее рыночные процессы возвращаются к нормальной жизни.

Сделка с максимальной выгодой. Какую квартиру лучше купить для сдачи в аренду

Сделка с максимальной выгодой. Какую квартиру лучше купить для сдачи в аренду

"Сейчас ситуация такая, что квартиры выросли в цене по продаже, а аренда не выросла. Но, я думаю, она изменится к сентябрю. Сейчас все выйдут с пандемии, начнут приезжать, границы откроют, студентов выпустят из онлайн-обучения в офлайн, и всё выровняется", полагает эксперт.

Три опасности при сдаче квартиры на долгий срок

Три опасности при сдаче квартиры на долгий срок

Между тем взрывной рост цен на недвижимость спровоцировал новую волну квартирных махинаций. Лайф выяснил, какие проблемы возникают при сделках купли-продажи, а также как защитить свои права и деньги.

Напомним, что на прошлой неделе президент Владимир Путин обратил внимание на существенное подорожание жилья в стране. Глава государства согласился, что прежде всего необходимо создание дополнительного предложения на рынке жилищного строительства. Но также поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) изучить эту ситуацию и "посмотреть, что там происходит".

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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