Астроном рассказал о впечатляющем космическом явлении, которое смогут увидеть жители Петербурга

Жители Санкт-Петербурга с 16 по 25 апреля смогут увидеть метеорный поток Лириды. Однако астроном Кирилл Масленников в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" призвал подождать более масштабного события — потока Эта-Аквариды.

"Эта-Аквариды — в три раза более интенсивный поток, чем Лириды. Уж если смотреть на падающие звёзды, то лучше это делать с конца апреля до конца мая. Весь месяц они будут идти", — объяснил Масленников.