Астроном рассказал о впечатляющем космическом явлении, которое смогут увидеть жители Петербурга
Однако в самом городе много света, отметил эксперт. Лучше всего падающие звёзды будут видны из области.
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Жители Санкт-Петербурга с 16 по 25 апреля смогут увидеть метеорный поток Лириды. Однако астроном Кирилл Масленников в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" призвал подождать более масштабного события — потока Эта-Аквариды.
"Эта-Аквариды — в три раза более интенсивный поток, чем Лириды. Уж если смотреть на падающие звёзды, то лучше это делать с конца апреля до конца мая. Весь месяц они будут идти", — объяснил Масленников.
Астроном добавил, что в самом Петербурге много света, и посоветовал желающим увидеть поток выехать в область.
Ранее в "Роскосмосе" показали впечатляющие снимки Земли сразу с трёх спутников.
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