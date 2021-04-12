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Астроном рассказал о впечатляющем космическом явлении, которое смогут увидеть жители Петербурга

Однако в самом городе много света, отметил эксперт. Лучше всего падающие звёзды будут видны из области.

12 апреля 2021, 19:53
<p>Фото © shutterstock</p>

Фото © shutterstock

Жители Санкт-Петербурга с 16 по 25 апреля смогут увидеть метеорный поток Лириды. Однако астроном Кирилл Масленников в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" призвал подождать более масштабного события — потока Эта-Аквариды.

"Эта-Аквариды — в три раза более интенсивный поток, чем Лириды. Уж если смотреть на падающие звёзды, то лучше это делать с конца апреля до конца мая. Весь месяц они будут идти", — объяснил Масленников.

Астроном добавил, что в самом Петербурге много света, и посоветовал желающим увидеть поток выехать в область.

Астроном рассказал, когда россияне смогут увидеть метеорный дождь Лириды

Астроном рассказал, когда россияне смогут увидеть метеорный дождь Лириды

Ранее в "Роскосмосе" показали впечатляющие снимки Земли сразу с трёх спутников.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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