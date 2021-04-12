Пожар на Невской мануфактуре локализован на площади в 10 тысяч квадратов
В результате возгорания погиб один человек, трое сотрудников МЧС пострадали.
Фото © LIFE
Пожар на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге локализовали на площади в 10 тысяч квадратов. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС России.
"В 22:22 объявлена локализация пожара на площади 10 000 кв. метров", — уточнили в пресс-службе.
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Напомним, возгорание в историческом здании Невской мануфактуры произошло днём 12 апреля. При тушении и эвакуации людей погиб один пожарный, ещё трое сотрудников МЧС пострадали. В здании произошло обрушение кровли и перекрытий. На место прибыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
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