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Пожар на Невской мануфактуре локализован на площади в 10 тысяч квадратов

В результате возгорания погиб один человек, трое сотрудников МЧС пострадали.

12 апреля 2021, 19:36
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Пожар на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге локализовали на площади в 10 тысяч квадратов. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС России.

"В 22:22 объявлена локализация пожара на площади 10 000 кв. метров", — уточнили в пресс-службе.

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Без систем пожаротушения и сигнализации: Лайф узнал, какие злостные нарушения нашли в загоревшейся Невской мануфактуре

Напомним, возгорание в историческом здании Невской мануфактуры произошло днём 12 апреля. При тушении и эвакуации людей погиб один пожарный, ещё трое сотрудников МЧС пострадали. В здании произошло обрушение кровли и перекрытий. На место прибыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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