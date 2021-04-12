"США к этому не готовы": Экс-полковник американской армии предостерёг Байдена от войны с Россией

Антироссийская риторика президента США Джо Байдена и попытки подтолкнуть Киев к обострению ситуации в Донбассе могут привести к войне, к которой Соединённые Штаты попросту не готовы. Об этом пишет полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в статье для издания The American Conservative.

По мнению бывшего военного, заявления Киева о возможности силового урегулирования в Донбассе в конечном счёте могут спровоцировать конфликт между США и Россией. Причём Байден не считает нужным сообщать гражданам, почему Вашингтон так рьяно поддерживает Украину. Одновременно с этим он отказывается слушать советы и предупреждения, тогда как многие президенты — от Франклина Рузвельта до Дональда Трампа — могли вовремя сказать "нет" и не провоцировать конфликт, к которому страна не готова, отмечает Макгрегор.

Экс-военный считает, что Байдену легко "встать в позу" и поучать, когда дело касается происходящего за тысячи миль от США. Но так будет невечно. В своей статье Макгрегор напоминает о превосходстве российской армии над украинской, в то время как силы НАТО в Европе слишком слабы, чтобы вмешиваться в столь отдалённый конфликт. По его словам, альянс сделает ставку на ВВС, но не стоит недооценивать российские системы ПВО, в частности находящиеся в разработке С-500, подытожил военный аналитик.

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