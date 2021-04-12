Нужно больше денег и оружия: Зеленский попросил Байдена помочь Украине вступить в НАТО
Лидер Незалежной призвал главу Белого дома быть более решительным в вопросе "сдерживания России".
Фото © twitter.com/RFI_Ru
Для сдерживания России американские власти должны пойти на более конкретные шаги, в частности на содействие вступлению Украины в НАТО. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский в беседе с телеканалом CNN.
По его словам, главе Белого дома нужно быть более решительным — в частности, выделить больше денег и оружия на борьбу и сдерживание Москвы.
"Если они [США] видят Украину в составе НАТО, то им придётся заявить об этом напрямую и сделать это. Не только на словах", — отметил Зеленский.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна всего на 19% приблизилась к вступлению в НАТО. По словам главы кабмина, Незалежная "твёрдо и нерушимо держит курс" на членство в Североатлантическом альянсе.
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