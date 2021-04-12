Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Нужно больше денег и оружия: Зеленский попросил Байдена помочь Украине вступить в НАТО

Лидер Незалежной призвал главу Белого дома быть более решительным в вопросе "сдерживания России".

12 апреля 2021, 18:38

Фото © twitter.com/RFI_Ru

Для сдерживания России американские власти должны пойти на более конкретные шаги, в частности на содействие вступлению Украины в НАТО. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский в беседе с телеканалом CNN.

По его словам, главе Белого дома нужно быть более решительным — в частности, выделить больше денег и оружия на борьбу и сдерживание Москвы.

В Киеве заявили, что Зеленский "получил выговор" от Байдена

В Киеве заявили, что Зеленский "получил выговор" от Байдена

"Если они [США] видят Украину в составе НАТО, то им придётся заявить об этом напрямую и сделать это. Не только на словах", — отметил Зеленский.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна всего на 19% приблизилась к вступлению в НАТО. По словам главы кабмина, Незалежная "твёрдо и нерушимо держит курс" на членство в Североатлантическом альянсе.

Офицер НАТО назвал удачный для Украины момент "вернуть" Крым

Офицер НАТО назвал удачный для Украины момент "вернуть" Крым

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Звонок из Вашингтона: озвучена ещё одна возможная причина отказа Украины от наступления в Донбассе

сегодня в 16:39

"США к этому не готовы": Экс-полковник американской армии предостерёг Байдена от войны с Россией

сегодня в 19:17

В Кремле опровергли связь между приостановкой авиасообщения в Турцию и визитом Зеленского в Анкару

сегодня в 18:46

Одна из версий – похищение: в Москве пропал бывший пресс-секретарь Лукашенко Александр Федута

сегодня в 19:26

Беглов прибыл на место смертоносного пожара в Невской мануфактуре

сегодня в 19:11

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1