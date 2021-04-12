Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Тело погибшего найдено на месте пожара в Невской мануфактуре в Петербурге

По словам представителя МЧС, личность жертвы пока установить не удалось. Тело сильно обгорело.

12 апреля 2021, 18:27
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

На месте пожара в Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге найдено тело погибшего. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

"На месте пожара найдено сильно обгоревшее тело", — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Личность погибшего устанавливается.

К пожару готова: на Невской мануфактуре миллиардера Устаева находили нарушения, но она продолжала работать

К пожару готова: на Невской мануфактуре миллиардера Устаева находили нарушения, но она продолжала работать

Напомним, пожар охватил Невскую мануфактуру днём 12 апреля. При тушении и эвакуации людей погиб один пожарный, ещё двое получили ожоги. В МЧС рассказали, при каких обстоятельствах погиб сотрудник. Около четырёх часов дня площадь возгорания достигла десяти тысяч квадратов. Лайф публиковал видео с коптера.

В Петербурге огонь с Невской мануфактуры перекинулся на соседнее здание — видео

В Петербурге огонь с Невской мануфактуры перекинулся на соседнее здание — видео

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Беглов прибыл на место смертоносного пожара в Невской мануфактуре

сегодня в 19:11

Спасатель объяснил, где запрещено разжигать мангалы

сегодня в 19:28

Одна из версий – похищение: в Москве пропал бывший пресс-секретарь Лукашенко Александр Федута

сегодня в 19:26

"США к этому не готовы": Экс-полковник американской армии предостерёг Байдена от войны с Россией

сегодня в 19:17

"Ты мама взрослого сына!" Подписчики раскритиковали Королёву за слишком пышные формы

сегодня в 19:09

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1