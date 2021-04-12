Тело погибшего найдено на месте пожара в Невской мануфактуре в Петербурге
По словам представителя МЧС, личность жертвы пока установить не удалось. Тело сильно обгорело.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
На месте пожара в Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге найдено тело погибшего. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.
"На месте пожара найдено сильно обгоревшее тело", — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
Личность погибшего устанавливается.
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Напомним, пожар охватил Невскую мануфактуру днём 12 апреля. При тушении и эвакуации людей погиб один пожарный, ещё двое получили ожоги. В МЧС рассказали, при каких обстоятельствах погиб сотрудник. Около четырёх часов дня площадь возгорания достигла десяти тысяч квадратов. Лайф публиковал видео с коптера.
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