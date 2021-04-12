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Путин предложил поднять зарплаты космонавтам на 50–70%

Глава государства отметил, что всё это будет отражаться и на надбавках, и выразил надежду, что общий объём доходов будет заметен.

12 апреля 2021, 17:22
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Президент России Владимир Путин предложил поднять оклады космонавтов на 50–70%. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию ракетно-космической отрасли.

На 50% предлагается поднять зарплаты тем, кто уже слетал в космос, и тем, кто занимает заметные позиции в среде космонавтов, на 70% — тем, кто ещё не летал и только готовится стать космонавтом.

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"Это всё будет отражаться и на надбавках. Надеюсь, что общий объём доходов будет заметен", — отметил президент РФ.

Ранее глава государства высадил кедр в парке Гагарина в Энгельсе и возложил цветы к монументу на месте приземления первого космонавта в истории человечества. Также Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству в космосе с международными партнёрами.

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Как известно, 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В этом году исполняется 60 лет, когда ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он был первым человеком, побывавшим в космосе. Сделав один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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