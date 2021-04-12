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Космонавт Романенко: России нужен свой Илон Маск

Герой России, дважды побывавший на орбите, провёл прямой эфир в Instagram, где рассказал о будущем российского космоса, об исследовании Луны и о том дне, когда МКС перестанет существовать.

12 апреля 2021, 14:31

Фото © twitter.com / MID_Kaliningrad, ТАСС / ZUMA

Российскому космосу не хватает талантливого маркетолога вроде Илона Маска, готового привлечь к индустрии массовый интерес и частные инвестиции. Таким мнением поделился Герой России, космонавт и депутат Госдумы Роман Романенко во время прямой трансляции в своём Instagram. В то же время, по его словам, сравнивать SpaceX и "Роскосмос" неправильно — в первом случае речь идёт о коммерческом проекте, финансируемым NASA, бюджет которого в 10 раз превышает бюджет "Роскосмоса".

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"Частный рынок аэрокосмической отрасли сформируется тогда, когда на него будет спрос. Если в России появится талантливый маркетолог вроде Илона Маска, то появится и интерес, а следом и инвестиции", — рассуждает он.

И тем не менее, по словам Романенко, Россия продолжает развивать и повышать эффективность космической отрасли. В будущем планируется запуск тяжёлой ракеты "Ангара-А5". Параллельно идёт подготовка по запуску ракет на биотопливе, что безвредно для экологии, а также исследование Луны, которая обладает полезными ископаемыми и редкими элементами, имеющими на Земле огромную ценность.

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"Только один килограмм гелия-3 может обеспечить электроэнергией Москву на целый месяц. Поэтому его добыча чрезвычайно интересна на сегодня", — рассказал Романенко в ходе прямого эфира.

Речь зашла и о будущем российского сегмента МКС, срок эксплуатации которой ранее продлили до 2030 года. По мнению космонавта, после этого срока наши специалисты смогут продолжить работу на орбите автономно.

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"Мы рассматриваем различные варианты развития космоса после того, как МКС перестанет существовать. Отстыковать российский сегмент от МКС возможно только после того, как станция перестанет функционировать", — добавил он.

Напомним, 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В этом году исполняется 60 лет с того дня, когда ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он был первым человеком, побывавшим в космосе. Сделав один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.

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Ранее компания Google в День космонавтики опубликовала послание, предназначенное специально для первого космонавта Земли Юрия Гагарина. В нём учёные, блогеры, популяризаторы науки, студенты и астронавты рассказывают о том, чего за 60 лет добилась космическая отрасль. Вместе с тем генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил соотечественников с 60-летием первого в истории полёта человека в космос и анонсировал важные изменения в отрасли. Также поздравления с этой знаменательной датой с орбиты передал экипаж МКС.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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