Космонавт Романенко: России нужен свой Илон Маск
Герой России, дважды побывавший на орбите, провёл прямой эфир в Instagram, где рассказал о будущем российского космоса, об исследовании Луны и о том дне, когда МКС перестанет существовать.
Фото © twitter.com / MID_Kaliningrad, ТАСС / ZUMA
Российскому космосу не хватает талантливого маркетолога вроде Илона Маска, готового привлечь к индустрии массовый интерес и частные инвестиции. Таким мнением поделился Герой России, космонавт и депутат Госдумы Роман Романенко во время прямой трансляции в своём Instagram. В то же время, по его словам, сравнивать SpaceX и "Роскосмос" неправильно — в первом случае речь идёт о коммерческом проекте, финансируемым NASA, бюджет которого в 10 раз превышает бюджет "Роскосмоса".
"Частный рынок аэрокосмической отрасли сформируется тогда, когда на него будет спрос. Если в России появится талантливый маркетолог вроде Илона Маска, то появится и интерес, а следом и инвестиции", — рассуждает он.
И тем не менее, по словам Романенко, Россия продолжает развивать и повышать эффективность космической отрасли. В будущем планируется запуск тяжёлой ракеты "Ангара-А5". Параллельно идёт подготовка по запуску ракет на биотопливе, что безвредно для экологии, а также исследование Луны, которая обладает полезными ископаемыми и редкими элементами, имеющими на Земле огромную ценность.
"Только один килограмм гелия-3 может обеспечить электроэнергией Москву на целый месяц. Поэтому его добыча чрезвычайно интересна на сегодня", — рассказал Романенко в ходе прямого эфира.
Речь зашла и о будущем российского сегмента МКС, срок эксплуатации которой ранее продлили до 2030 года. По мнению космонавта, после этого срока наши специалисты смогут продолжить работу на орбите автономно.
"Мы рассматриваем различные варианты развития космоса после того, как МКС перестанет существовать. Отстыковать российский сегмент от МКС возможно только после того, как станция перестанет функционировать", — добавил он.
Напомним, 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В этом году исполняется 60 лет с того дня, когда ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он был первым человеком, побывавшим в космосе. Сделав один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.
Ранее компания Google в День космонавтики опубликовала послание, предназначенное специально для первого космонавта Земли Юрия Гагарина. В нём учёные, блогеры, популяризаторы науки, студенты и астронавты рассказывают о том, чего за 60 лет добилась космическая отрасль. Вместе с тем генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил соотечественников с 60-летием первого в истории полёта человека в космос и анонсировал важные изменения в отрасли. Также поздравления с этой знаменательной датой с орбиты передал экипаж МКС.
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