Без систем пожаротушения и сигнализации: Лайф узнал, какие злостные нарушения нашли в загоревшейся Невской мануфактуре

В Невской мануфактуре в начале года нашли серьёзные нарушения пожарной безопасности. Видео © LIFE

15 февраля 2021 года в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге, где сегодня вспыхнул мощный пожар, проходила внеплановая проверка МЧС, которая выявила ряд серьёзных нарушений. Об этом Лайфу сообщил источник.

В частности, было обнаружено, что в здании не проводились работы по техобслуживанию и ремонту установок автоматического пожаротушения, которые в итоге оказались неисправны. Также помещения не были оборудованы системой автопожаротушения и пожарной сигнализацией. Кроме того, в здании отсутствовали системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и системы дымоудаления.

Такая же проверка проводилась и год назад — уже тогда спасатели обнаружили всё те же нарушения. Но никто их не устранил.

Напомним, возгорание в историческом здании Невской мануфактуры произошло днём 12 апреля. При тушении и эвакуации людей погиб один пожарный, ещё двое получили ожоги. В здании произошло обрушение кровли и перекрытий.

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