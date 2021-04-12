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Без систем пожаротушения и сигнализации: Лайф узнал, какие злостные нарушения нашли в загоревшейся Невской мануфактуре

Их выявила ещё проверка, прошедшая в прошлом году, но за столько времени нарушения никто не исправил. Тем временем площадь пожара достигла 10 тысяч квадратов.

12 апреля 2021, 14:21

Фото © LIFE

В Невской мануфактуре в начале года нашли серьёзные нарушения пожарной безопасности. Видео © LIFE

15 февраля 2021 года в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге, где сегодня вспыхнул мощный пожар, проходила внеплановая проверка МЧС, которая выявила ряд серьёзных нарушений. Об этом Лайфу сообщил источник.

Невская мануфактура горит уже на площади 10 тысяч квадратов: Лайф публикует видео пожара с коптера

Невская мануфактура горит уже на площади 10 тысяч квадратов: Лайф публикует видео пожара с коптера

В частности, было обнаружено, что в здании не проводились работы по техобслуживанию и ремонту установок автоматического пожаротушения, которые в итоге оказались неисправны. Также помещения не были оборудованы системой автопожаротушения и пожарной сигнализацией. Кроме того, в здании отсутствовали системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и системы дымоудаления.

Такая же проверка проводилась и год назад — уже тогда спасатели обнаружили всё те же нарушения. Но никто их не устранил.

"Выводил людей": В МЧС рассказали, как погиб пожарный в объятом пламенем здании Невской мануфактуры

"Выводил людей": В МЧС рассказали, как погиб пожарный в объятом пламенем здании Невской мануфактуры

Напомним, возгорание в историческом здании Невской мануфактуры произошло днём 12 апреля. При тушении и эвакуации людей погиб один пожарный, ещё двое получили ожоги. В здании произошло обрушение кровли и перекрытий.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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