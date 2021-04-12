В Москве неизвестный застрелил посетителя фитнес-клуба на территории элитного ЖК

В Москве совершено убийство посетителя фитнес-клуба в элитном ЖК "Алые паруса". Об этом Лайфу сообщил источник.

Около 14:30 очевидцы услышали несколько выстрелов в фитнес-клубе "ДОН-Спорт" по улице Авиационной. В результате за одним из тренажёров был обнаружен мужчина в белой майке. Он скончался на месте.