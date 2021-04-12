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В Москве неизвестный застрелил посетителя фитнес-клуба на территории элитного ЖК

Очевидцы описали нападавшего как 40-летнего мужчину в чёрной одежде с красным рюкзаком. Его разыскивает полиция.

12 апреля 2021, 14:00

В Москве неизвестный застрелил посетителя фитнес-клуба на территории элитного ЖК. Видео © LIFE

В Москве совершено убийство посетителя фитнес-клуба в элитном ЖК "Алые паруса". Об этом Лайфу сообщил источник.

Около 14:30 очевидцы услышали несколько выстрелов в фитнес-клубе "ДОН-Спорт" по улице Авиационной. В результате за одним из тренажёров был обнаружен мужчина в белой майке. Он скончался на месте.

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Нападавшего описали как 40-летнего мужчину в чёрной одежде с красным рюкзаком. В ГСУ СКР по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела.

Ранее стала известна личность подозреваемого в убийстве британского миллионера Ричарда Саттона.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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