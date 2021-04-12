В Рязани девять человек пострадали в массовом ДТП с маршруткой — видео аварии

В Рязани девять человек пострадали в массовом ДТП с микроавтобусом. Видео © Соцсети

В Рязани 12 автомобилей столкнулись на улице Каширина. Пострадало девять человек, включая годовалого ребёнка. Об этом журналистам сообщили в ГУ МВД РФ по региону.









"По предварительной информации, водитель маршрутного автобуса столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Polo, после чего по инерции столкнулись остальные транспортные средства", — рассказали в полиции.

Пятеро пострадавших госпитализированы, четверым оказана помощь на месте.

Ранее в Татарстане пьяный лихач на полном ходу вылетел с дороги и снёс детскую площадку.

Авторы