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В Рязани девять человек пострадали в массовом ДТП с маршруткой — видео аварии

К инциденту привело столкновение общественного транспорта с легковым автомобилем.

12 апреля 2021, 13:50

В Рязани девять человек пострадали в массовом ДТП с микроавтобусом. Видео © Соцсети

В Рязани 12 автомобилей столкнулись на улице Каширина. Пострадало девять человек, включая годовалого ребёнка. Об этом журналистам сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети
  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети
  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети
  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

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"По предварительной информации, водитель маршрутного автобуса столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Polo, после чего по инерции столкнулись остальные транспортные средства", — рассказали в полиции.

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"Закрутило и выкинуло на обочину": Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Башкирии

Пятеро пострадавших госпитализированы, четверым оказана помощь на месте.

Ранее в Татарстане пьяный лихач на полном ходу вылетел с дороги и снёс детскую площадку.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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