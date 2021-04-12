В Рязани девять человек пострадали в массовом ДТП с маршруткой — видео аварии
К инциденту привело столкновение общественного транспорта с легковым автомобилем.
В Рязани девять человек пострадали в массовом ДТП с микроавтобусом. Видео © Соцсети
В Рязани 12 автомобилей столкнулись на улице Каширина. Пострадало девять человек, включая годовалого ребёнка. Об этом журналистам сообщили в ГУ МВД РФ по региону.
"По предварительной информации, водитель маршрутного автобуса столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Polo, после чего по инерции столкнулись остальные транспортные средства", — рассказали в полиции.
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