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Профсоюзы объяснили, почему нельзя продлить майские праздники

Ранее в СМИ появилась информация, что выходными якобы могут стать рабочие дни между 1 и 9 мая.

12 апреля 2021, 13:16
<p>Праздничный салют в Москве, посвящённый Дню Победы. Фото © ТАСС / Лысцева Марина</p>

Праздничный салют в Москве, посвящённый Дню Победы. Фото © ТАСС / Лысцева Марина

Изменить продолжительность майских праздников в 2021 году уже фактически нельзя. Об этом заявил зампред Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Александр Шершуков. В разговоре с Лайфом он отметил, что данные вопросы решаются в конце года, поэтому любые фантазии на эту тему сейчас идут вразрез с уже принятым производственным графиком.

"Имеет смысл обсуждать это на трёхсторонней основе в Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, потому что это в первую очередь имеет отношение к трудовым отношениям. Это площадка, где встречаются представители правительства, работодателей и профсоюза. И там через вот этот механизм вполне возможно обсуждение этой темы. В этом году на РТК эта тема не выносилась", — рассказал он Лайфу.

Названы города, куда россияне отправятся на майские праздники

Названы города, куда россияне отправятся на майские праздники

Шершуков отметил, что обсуждение праздничных дней стало уже традицией и не очень-то доброй, хоть и очень весёлой. Перед Новым годом все начинают дискутировать, какой длительности должны быть новогодние праздники, а перед 1 Мая — майские. Такие темы возникают каждый год, ничего нового в них нет, заключил собеседник Лайфа.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию СМИ о том, что власти рассматривают вариант продлить майские праздники в общей сложности на десять дней, то есть объявить выходными также 4, 5, 6, 7 мая.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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