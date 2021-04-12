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Ситуация в тупике: National Interest оценил вероятность войны между Россией и Украиной

Ни одной из сторон невыгодно усугублять текущее положение дел, прибегая к военным манёврам, отметил эксперт.

12 апреля 2021, 13:11
<p>Фото © Spencer Platt / Getty Images</p>

Фото © Spencer Platt / Getty Images

Вероятность открытого военного столкновения между Россией и Украиной на настоящий момент относительно низкая, несмотря на мобилизацию войск и ряд взаимных обвинений. Таким мнением поделился колумнист Марк Эпископос в статье для издания The National Interest.

Он отметил тупиковость всей ситуации, поскольку ни одной из сторон невыгодно усугублять текущее положение дел, прибегая к военным манёврам. Если Россия начнёт первой, то она таким образом нарушит Минские соглашения, что может привести к новым санкциям и возможным последствиям. Украина в свою очередь тоже очень сильно рискует, поскольку в случае инициации боевых действий потеряет расположение США и европейских стран, повторяя стратегические ошибки Грузии в 2008 году.

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Однако, как отмечает автор статьи, отсутствие выгоды в случае нарушения статус-кво не тождественно изменению в их геополитическом видении себя и своих соседей. Но в настоящее время вероятность боевых действий в Донбассе крайне мала.

Напомним, что очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии. Позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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