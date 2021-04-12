Ситуация в тупике: National Interest оценил вероятность войны между Россией и Украиной

Вероятность открытого военного столкновения между Россией и Украиной на настоящий момент относительно низкая, несмотря на мобилизацию войск и ряд взаимных обвинений. Таким мнением поделился колумнист Марк Эпископос в статье для издания The National Interest.

Он отметил тупиковость всей ситуации, поскольку ни одной из сторон невыгодно усугублять текущее положение дел, прибегая к военным манёврам. Если Россия начнёт первой, то она таким образом нарушит Минские соглашения, что может привести к новым санкциям и возможным последствиям. Украина в свою очередь тоже очень сильно рискует, поскольку в случае инициации боевых действий потеряет расположение США и европейских стран, повторяя стратегические ошибки Грузии в 2008 году.