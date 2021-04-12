"Объявили жителей Донбасса террористами": Лавров обвинил Киев в ведении войны против своего народа

После переворота на Украине в 2014 году Киев начал вести войну против своего народа, объявив жителей террористами. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о поставках вооружений в Незалежную.

"Поэтому, когда сейчас представители администрации Зеленского заявляют, что Киев ничего не планирует в Донбассе, потому что Киев не может воевать с собственным народом, — это неправда. Киев после "Революции достоинства" нападал на свой народ и с тех пор ведёт войну против собственного народа", — сказал министр на пресс-конференции.

Лавров отметил, что жители Донбасса просто попросили оставить их в покое и разобраться, когда власть в Киеве захватили "неонацисты, которые тут же выступили против прав русскоязычного населения своей собственной страны".

"Я очень надеюсь, что эту историю помнят, в том числе в тех странах, которые обсуждают с Украиной возможность поставок того или иного военного оборудования", — подытожил российский министр.

Напомним, в Донбассе участились обстрелы украинскими военными населённых пунктов ДНР и ЛНР. Так, в начале февраля Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. В ДНР и ЛНР уверены, что Киев готовится к атаке, так как стягивает к линии соприкосновения большое количество боевой техники и солдат.

Авторы